Bonifico bancario: qual è l’importo massimo? Il legislatore ha previsto un importo massimo alla circolazione dei soldi contanti per contenere il rischio di riciclaggio e di evasione fiscale. Infatti, dal 1° luglio 2020 scatterà la nuova soglia per i pagamenti in contanti dai 3mila arriverà ai 2mila per poi abbassarsi ulteriormente. Pertanto, tutti i pagamenti che supereranno la soglia dei 2mila euro dovranno essere tracciabili ossia effettuati con bancomat, carte di credito ecc..

Cerchiamo, invece, di capire quale sarà l’importo massimo per un pagamento effettuato a mezzo di bonifico bancario.

Bonifico bancario: qual è l’importo massimo

Tutti sappiamo che ogni spostamento e passaggio di soldi, oggi, è sottoposto al vaglio del fisco italiano.

Il controllo dell’Agenzia delle Entrate si estende a tutte le forme di circolazione dei soldi sia quelli tracciabili (bonifico) che quelli non tracciabili (contanti). Tuttavia, il legislatore nel mentre ha imposto un limite massimo per l’utilizzo dei contanti, nessun limite ha previsto invece per il bonifico bancario. D’altronde il pagamento con bonifico bancario è riconosciuto come un’operazione rapida e sicura proprio perché tracciata.

Il limite qual è

La scelta di non imporre un limite al bonifico bancario è strettamente connessa alla difficoltà di riciclare soldi sporchi con questo mezzo di pagamento. Cosa che, invece, risulta assolutamente più semplice con i soldi contanti. Pertanto, nessun limite per i bonifici bancari né per quello che si fa online né per quello che si fa direttamente presso la filiale della banca. Questo non vuol dire che il Fisco non possa intervenire qualora riscontri qualche anomalia nelle operazioni bancarie.

Bonifici all’estero

Per quanto riguardano, invece, i bonifici bancari esteri ossia paesi extra Unione Europea, il legislatore ha previsto dei limiti per l’operazione. E’ richiesta la compilazione della CVS ossia la Comunicazione Valutaria Statistica quando si effettua un bonifico il cui importo è superiore alla soglia dei 12.500 euro.