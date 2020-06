La grande distribuzione soffre ancora per il post Covid-19. Come reagiranno le azioni OVS?

La grande distribuzione non ha ancora superato gli effetti della pandemia. Dopo un primo trimestre in cui le vendite sono calate del 43% e il settore ha subito perdite per $932 milioni di euro su vendite di $2,1 miliardi di euro, la situazione è chiaramente drammatica.

Si comprende, quindi, come la grande distribuzione abbia applicato drastiche soluzione in uno scenario molto critico. I dividendi sono stati sospesi, i piani investimenti sono stati ridotti del 50%, è stata applicata la sospensione del pagamento degli affitti e l’estensione di credito ai distributori indipendenti, è stata richiesta l’attivazione di nuovi finanziamenti per $4 miliardi tra obbligazioni e finanziamenti garantiti da crediti.

Non fa eccezione in questo scenario OVS che ha chiesto e ottenuto un nuovo contratto di finanziamento per un importo complessivo pari a €100 milioni, garantito da SACE. L’obiettivo è quello di rafforzare la sua struttura finanziaria e accelerare il percorso di normalizzazione dei pagamenti verso la filiera a monte, posticipati a causa dell’assenza di incassi derivanti dalla pandemia COVID-19.

Da notare che al momento le posizioni corte aperte sul titolo corrispondono a circa l’1,3% del capitale.

Analisi grafica e previsionale sul titolo OVS

Il titolo OVS (MILOVS) ha chiuso la seduta del 26 giugno a quota 0,935€ in ribasso del 5,17% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso sul time frame settimanale è rialzista, ma potrebbe in chiusura di questa settimana virare al ribasso. Come si vede dal grafico, infatti, dopo aver raggiunto il I° obiettivo di prezzo in area 1,29658€ le quotazioni hanno ritracciato e si stanno portando verso l’importantissimo supporto in area 0,86197€. Una chiusura settimanale sotto questo livello farebbe scattare l’inversione ribassista con obiettivi ben inferiori ai minimi annuali.

In caso contrario gli obiettivi sono quelli indicati in figura con potenziali guadagni a tripla cifra.

