Bollette luce e gas, ottime novità per gli utenti: calano i costi a maggio

La crisi economica generata dal Covid-19 ha comportato una forte riduzione delle materie prime. I cui costi si sono ovviamente ridotti. Il risultato finale per le famiglie italiane? Una netta riduzione delle utenze domestiche che risultano decisamente più leggere. Vediamo di capirne di più allora sulle bollette luce e gas, ottima novità per gli utenti: calano i costi a maggio.

Un’analisi tra i numeri del sondaggio

Dall’agenzia stampa Adnkronos si apprende dell’indagine di mercato condotta da Facile.it in merito ai costi delle utenze domestiche per il mese di maggio. Orbene, dal campione delle 5 aziende analizzate risulta una contrazione dei costi (all’utenza finale) sia per l’energia elettrica che per il gas. Pari, rispettivamente, al –7,2% e al –10%. Questo malgrado i consumi di periodo siano nel complesso rimasti invariati o addirittura risultati in lieve aumento.

Il –7,2% di riduzione dei costi per la bolletta elettrica è frutto della media delle tariffe applicate dalle 5 unità osservate. Queste aziende, infatti, hanno apportato variazioni che vanno dal –14% al +6%, da cui appunto ne discende la media del –7,2%. Meno ampio invece il range delle variazioni notate per il prezzo della materia prima gas. Le cui variazioni sono andate dal –18% al –1%, per un calo medio, appunto, del –10%, decisamente più marcato rispetto a quella della luce.

I suggerimenti di Facile.it

Il noto sito di confronti tra le migliori offerte del mercato (utenze, Rca, mutui, etc.) non manca di evidenziare la disparità presenti sul mercato. Ovvero rimarca la presenza di forti asimmetrie tra le riduzioni applicate e quindi reputa l’attuale come un buon momento per guardarsi attorno. E magari cercare di spuntare qualche buona condizione contrattuale. Anche perché la maggiore permanenza a casa delle persone porterà con sé inevitabilmente ad aumentare i consumi casalinghi. Tra mercato libero e mercato tutelato è il primo, continuano gli esperti di Facile.it quello ad offrire le migliori occasioni tariffarie. Sul mercato libero risulta infatti che la più conveniente tariffa per l’energia è inferiore del 7,8% rispetto a quella protetta. Meno marcata invece la differenza per il gas, pari solo al 2%.