Le terribili bolle sulle mani da forno rovente o olio bollente sono un segno della nostra passione, dice qualcuno. In effetti la cucina, se è una passione, conquista uomini e donne e segna una grande differenza nella nostra vita quotidiana.

Ma non c’è bisogno di portarsi addosso anche i segni della nostra incuria delle più importanti norme di sicurezza quando cuciniamo. Nella guerra col fuoco, perdiamo sempre noi. E le ferite della nostra battaglia in cucina sono vesciche antiestetiche e dolorose. Ce lo ricorda la mini guida di oggi stilata dagli Esperti di Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa.

Bolle dolorose dopo gravi pericoli per le nostre mani

Durante una vita ai fornelli, gli inconvenienti capitano solo se stiamo troppo vicini alla padella del fritto, se apriamo lo sportello del forno per controllare la crostata senza gli appositi guanti. Oppure se scoliamo la pasta nel modo sbagliato, rovesciandola nel lavandino invece che pescandola con un ramaiolo dalla pentola.

Non contenti, siamo capaci di procurarci altre scottature alle mani toccando la piastra bollente del ferro da stiro. Oppure toccando la piastra per i capelli rovente, abbandonata accesa sul lavandino del bagno quando stiamo arricciando i capelli come Diletta Leotta. Bolle sulle mani da forno rovente o olio bollente, ecco come si evitano con questo metodo infallibile

Niente acqua sulle bolle per carità

Quando ci scottiamo, inutile piangere o dolersi. Le bolle sulle mani dolgono già abbastanza da sole. Cerchiamo di non peggiorare la situazione mettendole sotto il getto dell’acqua fresca o tamponandole con un panno.

Le scottature da forno o da olio bollente vanno immediatamente calmate con un pezzo di burro tratto fresco dal frigo e spalmato con molta velocità prima che la bolla si sollevi o si spacchi se c’è già. Appena il burro si scioglie, ripetiamo il processo una o due volte. Perché le bolle da contatto col forno o con olio bollente si formano subito e sono dolorose. Ma così come arrivano possono anche andarsene.

Bolle coperte o scoperte

Possiamo anche coprire la parte ustionata con un cerotto leggero, se preferiamo. Ma le bolle non si formeranno soprattutto se insistiamo col burro freddo. In pochi minuti il dolore sparirà.

Se siamo stati fortunati le bolle neanche si formeranno. Resterà il segno del contatto con altri tipi superfici bollenti toccate maldestramente, come le pirofile di vetro messe nel microonde per troppi minuti.

Ma è solo un arrossamento, sopportabile per qualche giorno. Che sparirà ancora più in fretta spalmandoci sopra un po’ di pomata allo zinco per neonati oppure un buon idratante. Ma se non li abbiamo a disposizione, il solito burro risolverà alla grande.

Dunque, se ci ritroviamo con delle bolle sulle mani, da forno rovente o olio bollente, ecco come si evitano con questo metodo infallibile.