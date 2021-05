L’economia americana continua a tirare e nonostante molti continuano a ritenere che sia ingiustificato, il mercato azionario aggiorna continuamente i suoi massimi. Quello che conta a parer nostro, non sono le paure che possono essere o meno fondate, ma il premio per il rischio che continua a essere a favore di ulteriori rialzi.

Si torna con forza al rialzo dopo continui falsi segnali oppure questo si rivelerà un ulteriore swing fallito? Lo capiremo nella giornata di domani anche se le probabilità che siamo all’inizio di una fase direzionale rialzista sono superiori all’80%. Come al solito, chi comanderà sarà il trend e gli stop che inseriremo di volta in volta.

Ora andremo ad analizzare 3 titoli sui quali puntare a Wall Street nella settimana del 10 maggio ed oltre ma procediamo per gradi.

I livelli da monitorare per la seduta di lunedì 10 maggio sono i seguenti:

Dow Jones

Tendenza rialzista con tenuta in chiusura di seduta di 34.185.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista con tenuta in chiusura di seduta di 13.439.

S&P 500

Tendenza rialzista con tenuta in chiusura di seduta di 4.147.

Da ora in poi, attenderemo un ulteriore rialzo fino a prova contraria.

3 titoli sui quali puntare a Wall Street nella settimana del 10 maggio ed oltre

Abbiamo scelto Cisco System, Facebook (NASDAQ:FB) e Verizon Communications.

Cisco System, ultimo prezzo a 53,43 dollari. Le nostre stime sono per un fair value in area 80 dollari. Comprare a mercato con stop loss di breve termine a 50,29 ed obiettivo primo a 60 da raggiungere per/entro 1/3 mesi.

Facebook, ultimo prezzo a 319,08 dollari. Le nostre stime sono per un fair value in area 450 dollari. Comprare a mercato con stop loss di breve termine a 295 ed obiettivo primo a 400 da raggiungere per/entro 1/3 mesi.

Verizon Communications, ultimo prezzo a 58,72 dollari. Le nostre stime sono per un fair value in area 105 dollari. Comprare a mercato con stop loss di breve termine a 55,09 ed obiettivo primo a 80 da raggiungere per/entro 1/3 mesi.

Si procederà per step.