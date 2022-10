Black Friday e Cyber Monday, quali differenze e come fare attenzione agli sconti

Nel prossimo mese di novembre del 2022 la stagione degli acquisti, in vista del Natale, sarà come al solito inaugurata dal Black Friday che, per lo shopping, è l’appuntamento dell’anno in molti Paesi del Mondo.

In particolare, quest’anno il Black Friday cadrà il 25 novembre del 2022. E sarà come al solito seguito da un altro appuntamento per lo shopping che è meno noto e che va sotto il nome di Cyber Monday.

Nel dettaglio, il Cyber Monday cade sempre il lunedì successivo al Black Friday. E differisce da quest’ultimo per il fatto che si tratta di un appuntamento per lo shopping circoscritto alle promozioni legate a prodotti tecnologici.

In più, ogni anno l’andamento delle vendite di fine novembre incide pure sull’andamento dei mercati azionari. Ed in particolare a Wall Street dove sono quotati tanti colossi dell’e-commerce e della grande distribuzione organizzata.

Black Friday e Cyber Monday, ecco come fare buoni affari

Rispetto al Cyber Monday, che è in prevalenza un appuntamento legato allo shopping online sul tech, il Venerdì Nero non viene promosso solo sul web. Ma anche e soprattutto nei negozi fisici. A partire, in particolare, dalle grandi catene commerciali incluse quelle di elettronica.

Tra Black Friday e Cyber Monday, nel complesso, i consumatori possono sempre fare buoni affari. Ma facendo attenzione sia ai prezzi, sia all’entità dello sconto applicato dal venditore. Visto che si trova sempre sul web, come su luogo fisico, qualche esercente che non brilla in fatto di trasparenza.

In base alle tendenze degli ultimi anni, nel periodo del Venerdì Nero, oltre ai gettonatissimi prodotti tecnologici, anche per il 2022 sono attesi, in cima alle preferenze dei consumatori, gli acquisti di scarpe, di abiti, di borse e di accessori. Ma anche prodotti di cosmetica. E per la cura del corpo. Così come è in crescita pure la tendenza ad acquistare cibo proprio nel periodo del Black Friday.

Come capire se durante il periodo del venerdì nero una promozione è vantaggiosa

Di solito chi è interessato allo shopping online e su sede fisica, durante il Black Friday, dovrebbe sempre monitorare i prezzi un po’ prima dell’inizio delle promozioni. In modo tale da rilevare poi che il venditore in effetti, rispetto al prezzo originario, stia applicando uno sconto veritiero. Visto che il venditore potrebbe aumentare i prezzi poco prima dell’inizio delle svendite di novembre, per poi applicare una percentuale di sconto che sembra a prima vista elevata. Ma che realmente è decisamente più bassa.