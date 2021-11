Dopo averlo aspettato tanto, ecco che l’inesorabile trascorrere del tempo ha portato via anche il Black Friday. Le pubblicità e le promozioni delle grandi catene di negozi di elettrodomestici e supermercati stanno spegnendo la loro eco. Eppure rimane ancora un’ultima grande occasione. Come direbbero gli americani, “last but not the least”. Ovvero, l’ultima ma non la meno importante. Ci riferiamo al Cyber Monday, che arriverà nella giornata di domani e concluderà il periodo dei grandi sconti.

Uno degli elettrodomestici più in voga degli ultimi anni è sicuramente l’asciugatrice. Un metodo rapido per avere subito a disposizione i panni del bucato. Il tutto senza passare da una lunga fase di asciugatura, che, soprattutto in questa stagione, rischia di diventare eterna a causa dell’umidità e del freddo.

Siamo quasi all’ultima ora per scegliere l’asciugatrice dei sogni con gli sconti del Cyber Monday di Amazon

Andiamo a scoprire cosa ci propone Amazon in merito, visto che ci sono scontistiche davvero interessanti, su prodotti di primo livello. (n.d.r. Le asciugatrici riportate sono state scelte dal redattore secondo il proprio gusto e le informazioni in suo possesso).

La Electrolux propone un’asciugatrice con capacità di 8 kg, classe energetica A++, con pompa di calore e tecnologia sostenibile. Il costo è davvero interessante, perché la piattaforma americana la propone fino a lunedì con uno sconto superiore al 20%

La Candy, invece, propone un modello a condensazione, di capacità 10 kg e con un’efficienza energetica A++. Sconto del 10%, per un prodotto di buon livello.

Ulteriori modelli

La Whirpool, invece, è in offerta con l’8% di sconto, con un’asciugatrice a carica frontale, con una capacità di 8 kg e una classe energetica A+++. Un modello di qualità e con consumi limitati.

Promozione importante di Amazon sull’asciugatrice Haier. Un risparmio di ben 165 euro su un prezzo di listino di 733 per un prodotto A+++, con capacità 9 kg a pompa di calore. Comoda carica frontale con la particolarità di una luce interna per controllare il processo.

La Bosch, invece, è in offerta con uno sconto del 16% su un’asciugatrice a pompa di calore, con 8 kg di portata e una classe energetica A+++. La casa olandese la propone, tramite Amazon, a 670 euro al posto di 799. Un grande risparmio, per un prodotto che ha raccolto tantissimi pareri positivi.

Infine, la Lg propone un’asciugatrice a carica frontale che rimuove le pieghe in maniera efficace. Classe energetica A++, con una portata di 8 kg. Un prodotto promosso da tutti gli utenti Amazon, con un sconto addirittura del 47%. Da 999 euro a 531,57. Un affare davvero da non perdere.

Siamo quasi all’ultima ora per scegliere l’asciugatrice dei sogni con gli sconti del Cyber Monday di Amazon, questi e altri modelli stanno subendo ulteriori ribassi. Domani è l’ultimo giorno disponibile per goderne, quindi bisogna affrettarsi.

Ricordiamo, infine, che la classificazione in base al consumo energetico, per le etichette delle asciugatrici, segue ancora la precedente versione. Questo nonostante il cambiamento legislativo in atto dal 1° marzo 2021. Per saperne di più suggeriamo di scaricare la guida presente sul sito ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, Dipartimento unità per l’efficienza energetica.