Fare una giusta dieta è sicuramente importante per il nostro benessere fisico. Quindi capire cosa mangiare è fondamentale non solo per stare bene ma anche per proteggere alcune parti del nostro corpo. Questo grazie alle proprietà di alcuni cibi.

Ciò che conta molto è il ritmo ma soprattutto l’equilibrio con cui si fa nel tempo la dieta. Può capitare, infatti, che molte persone con la fretta di perdere peso o con il desiderio di stare subito in forma trascurino questo dettaglio. Ovvero cominciano diete molto rigide per settimane e, una volta raggiunto l’obiettivo prefissato, si lasciano andare riprendendo nuovamente peso.

Questa operazione può essere molto pericolosa per il nostro organismo ma soprattutto per il nostro apparato circolatorio.

Una ricerca coreana mostra come sia pericoloso fare questo tipo di diete

Una ricerca coreana realizzata dall’Università Cattolica di Seoul ha dimostrato che bisogna fare molta attenzione a questo particolare effetto perché si rischiano infarto e ictus.

Stiamo parlando dell’effetto yo-yo riportato anche dalla Fondazione Veronesi. Questo effetto riguarda l’oscillazione più o meno continua di peso, glicemia e pressione sanguigna in un tempo relativamente breve.

L’andamento altalenante che si verifica spesso quando si seguono diete non costanti ed equilibrate, può provocare grandi rischi per il nostro organismo. I principali sono infarto e ictus.

È una ricerca abbastanza affidabile perché ha coinvolto circa 7 milioni di persone sane per un periodo di tempo di 5 anni. I risultati pubblicati sulla rivista Circulation, inoltre mostrano come in questi casi può aumentare di molto anche il rischio di mortalità.

Tante altre ricerche stanno mostrando come siano pericolosi comportamenti di questo tipo. Il motivo è che dietro alle oscillazioni di peso c’è molto di più di quello che si può immaginare.

Perdere peso e poi riacquistarlo in così breve tempo, provoca infatti delle alterazioni metaboliche estremamente dannose per il nostro sistema cardiocircolatorio.

Proprio la ricerca coreana nel monitorare il livello di peso, pressione e glicemia ha mostrato questi risultati molto interessanti. Cioè per chi aveva un’ampia variabilità fra questi valori, il livello di mortalità era del 27% più alta.

Il rischio di ictus, invece, aumenta del 41% e quello di avere un infarto del 43. Un tale aumento del rischio, in questa circostanza, riguarda un aspetto particolare, ovvero l’infiammazione.

Ci si riferisce all’accumulo di grasso a livello addominale che genera molecole infiammatorie. Per questa ragione l’effetto yo-yo è pericoloso per le persone sia in sovrappeso sia in normopeso.

La ragione è che anche loro solitamente fanno diete stagionali. Ecco perché è sempre bene rivolgersi al proprio dietologo e definire un piano di dieta equilibrato e sano.

