Sono sempre di più le persone che anche solo per un leggero mal di testa prendono delle medicine. Ma quando si assumono delle cure bisogna essere informati su quelli che sono gli effetti indesiderati e le varie allergie. Infatti si potrebbe essere allergici a qualche sostanza. Come spesso accade anche con i prodotti alimentari. Bisogna sempre leggere attentamente la composizione.

Bisogna fare attenzione con questa comune medicina perché si potrebbero infiammare fegato e reni

Evitiamo di prendere farmaci quando non è inevitabile. Laddove invece sia necessario, è importante, prima di assumerli, chiedere consiglio al nostro medico di fiducia. Quest’ultimo difatti, potrà consigliarci su cosa è più giusto per la nostra salute.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Le allergie

Leggiamo sempre sul foglietto illustrativo da cosa è composto medicinale che stiamo per assumere. Perché ad esempio potremmo essere allergici a qualche principio attivo come il paracetamolo. Quest’ultimo infatti, è presente in molti farmaci. In caso di allergia come arrossamenti, prurito, gonfiori o altro bisogna chiamare subito il medico e ovviamente interrompere l’assunzione del farmaco.

Effetti indesiderati

Se leggiamo attentamente il foglietto illustrativo presente nella confezione dei medicinali noteremo che c’è sempre una parte dedicata agli effetti collaterali. Ad esempio, leggendo attentamente il foglietto della Tachipirina scopriremo che potrebbe provocare importanti reazioni indesiderate. Infatti bisogna fare attenzione con questa comune medicina perché si potrebbero infiammare fegato e reni.

Nuovi effetti indesiderati

Pochi sanno, però, che è possibile anche segnalare i nuovi effetti collaterali provocati dai farmaci che non sono segnalati sul foglietto illustrativo. Basta infatti andare sul sito dell’Aifa per contribuire a fornire ulteriori informazioni sugli effetti indesiderati dei medicinali. Dopo la segnalazione e alcuni studi in merito saranno inseriti sul foglietto illustrativo. Così il farmaco sarà ancora più sicuro.

È dunque sempre molto importante leggere il foglietto e conoscere gli effetti indesiderati. E sapere come bisogna comportarsi nel caso in cui si superi la dose consigliata. Questo è ovviamente valido per tutte le medicine che si assumono.

Approfondimento

Abbassiamo la glicemia e trasformiamo il colesterolo cattivo con questa pianta.