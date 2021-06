Diverse persone sono insoddisfatte del loro aspetto fisico. Vorrebbero essere più muscolose, formose o eliminare qualche chilo di troppo. Il primo passo è accettarsi e amarsi. Anche le imperfezioni fanno parte di noi e ci rendono unici.

Questo, però, non significa abbandonare l’autosviluppo. Il miglioramento personale equilibrato deve essere una priorità per tutti. In particolare, perdere un po’ di massa grassa contribuisce a vivere in salute. Ma bisogna essere oculati e consapevoli.

Quasi tutti sono convinti che sudare molto aiuti a dimagrire, ma la realtà è un’altra.

Bisogna evitare questa abitudine comune e diffusa quando si va a correre

Allenamento cardio e sudore

Dimagrire può non essere facile. Ci vuole impegno e dedizione. Un’alimentazione bilanciata, inoltre, è essenziale per avere un fisico perfetto e tonico. La pietra angolare per raggiungere tale obiettivo, però, è l’esercizio fisico costante. L’impegno, la dedizione e il sudore sono imprescindibili.

Per creare un deficit calorico bisogna bruciare molte calorie. Il modo migliore per farlo è aumentare il battito cardiaco. In questo modo si espelleranno le tossine tramite il sudore e si bruceranno i grassi superflui e antiestetici. Quindi sudare molto fa dimagrire? Si e no. Non bisogna esagerare neanche in questo caso. Le conseguenze potrebbero essere spiacevoli.

Indossare abiti pesanti per andare a correre

Molte persone hanno la convinzione che più si suda e maggiore sarà la perdita di peso. Di conseguenza tendono ad indossare degli abiti più pesanti per andare a correre. Purtroppo questa abitudine si può rivelare inefficace e, nei casi peggiori, anche dannosa.

Dimagrire, infatti, non coincide con il perdere peso. È indispensabile rimuovere la massa grassa per avere un reale dimagrimento. Sudare troppo sotto diversi strati di vestiti ha l’effetto opposto. Fa consumare liquidi, assorbe zuccheri e intacca la massa muscolare.

Questa abitudine molto comune è davvero controproducente e sconsigliata.