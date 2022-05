Biglietti a metà prezzo sui treni Italo e Trenitalia inserendo i codici promo del fine settimana

Le due principali compagnie ferroviarie del nostro Paese hanno rilasciato diverse promozioni interessanti per questo fine settimana. Sebbene, nel caso delle offerte più recenti, gli sconti erano utilizzabili solo sui treni ad alta velocità, questa volta sono inclusi anche i treni regionali. Sono in tutto 3 le iniziative promozionali attive per questo week-end, ciascuna dai differenti vantaggi e dalle diverse modalità d’utilizzo.

Diamo uno sguardo alle promozioni

Iniziamo scoprendo le offerte di Trenitalia. Il vettore del gruppo Ferrovie dello Stato offre uno sconto del 30% sui biglietti in tariffa Super Economy. Sono incluse tutte le soluzioni con data di viaggio a partire dal 21 maggio e fino al 30 luglio 2022. La promozione è valida solo sui treni Frecce ed è soggetta alla disponibilità della tariffa di riferimento. Per approfittarne ci basterà inserire il codice sconto relativo in fase di prenotazione, tenendo conto della data di scadenza e di quelle di viaggio. Abbiamo tempo fino alle ore 15 di lunedì 16 maggio per acquistare al prezzo scontato.

La stessa compagnia offre biglietti a metà prezzo su tutti i treni regionali che viaggiano in data domenica 15 maggio. Trenitalia celebra in questo modo la Giornata Internazionale della Famiglia. Si precisa che, una volta acquistato, non è ammessa alcuna modifica al biglietto, né per quanto riguarda il cambio data né per un rimborso. Tuttavia, si applica una riduzione per i ragazzi, riscontrabile in fase di acquisto.

Italo Treno offre a sua volta un codice promozionale valido per tutto il fine settimana e fino alle ore 18 di lunedì 16 maggio. Grazie a questo potremo acquistare i biglietti con uno sconto dal 20% al 40%. È presente un numero massimo di posti disponibili, pari a 500.000. Inoltre, la promo si applica solo sulle soluzioni con data di viaggio a partire dal 20 maggio e fino al 6 agosto 2022. Per scoprire se l’offerta è disponibile per il biglietto selezionato, ci basterà controllare la presenza delle tariffe Low Cost e eXtra.

Biglietti a metà prezzo sui treni Italo e Trenitalia inserendo i codici promo del fine settimana

Per la promo di Trenitalia valida sui treni regionali non è necessario inserire alcun codice. I prezzi scontati sono già presenti sulla piattaforma del vettore. Per acquistare con gli sconti di Italo il codice è “SOGNO”, mentre per i treni Frecce di Trenitalia è “VACANZE22”.

