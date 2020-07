I bicchieri opachi sono davvero fastidiosi da vedere. Il set che abbiamo a casa dovrebbe essere motivo di vanto, e non di vergogna! Ma non sempre è facile garantire la lucentezza che merita. E nonostante i diversi tentativi, spesso i bicchieri rimangono opachi. Immaginate una cena a casa vostra. Il cibo è buonissimo e avete apparecchiato perfettamente. Ma poi notate che i vostri bicchieri non sembrano puliti. E tutto il duro lavoro sembra quasi passare in secondo piano. Dunque, avete in casa dei bicchieri opachi? Provate questo rimedio naturale per farli splendere.

Perché i bicchieri diventano opachi?

I bicchieri possono diventare opachi per svariate ragioni. Spesso la causa di tutto ciò è legata all’acqua con cui lavate. Se infatti l’acqua è ricca di calcare, avrete buone possibilità che i vostri bicchieri non splenderanno! Spesso poi si usa il brillantante per renderli perfetti. Sicuramente è un’ottima soluzione. Ma quanto fa male all’ambiente? Dunque, se avete dei bicchieri opachi, provate questo rimedio naturale per farli splendere.

Il rimedio naturale per farli splendere

Riuscite a immaginare quale sarà il rimedio naturale? Parliamo ovviamente del bicarbonato! Vi basterà sciogliere 5 cucchiai di bicarbonato in 2 litri d’acqua. Lasciate i bicchieri in ammollo per tutta la notte. La mattina dopo, risciacquate con acqua fredda et voilà! Il vostro set sarà come nuovo.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Altro rimedio interessante è quello che prevede acqua, zucchero e aceto di vino. Spruzzate acqua e zucchero su una spugnetta e passatelo sui bicchieri. Sciacquate poi bene il tutto con l’aceto di vino bianco e acqua. Il risultato sarà stupefacente.

Se a casa non avete questi ingredienti, andrà benissimo anche del succo di limone. Fate bollire i bicchieri in una pentola con acqua e aceto per mezz’ora. Poi, mettete i bicchieri in un contenitore di succo di limone e asciugateli con dei fogli di giornale. Saranno come nuovi!