Cosa succede al nostro organismo se beviamo otto bicchieri d’acqua al giorno? Non crederete mai a tutti i benefici. Il motivo? Bere acqua è fondamentale per rimanere idratati. E ora che è in arrivo il caldo torrido estivo, questa regola vale doppio. L’acqua infatti non aiuta solo a rimanere idratati. Rafforza anche il sistema immunitario e permette di recuperare tutte le energie che investiamo durante la giornata. Inoltre, aiuta anche a perdere peso! La sete è un meccanismo fisiologico. Viene avvertita solo quando c’è la necessità di bere. Il più delle volte però, molte persone la trascurano, non rendendosi conto di quanto sia fondamentale bere.

Ecco perché vi consigliamo questo semplice trucco: bere otto bicchieri di acqua al giorno. Otto bicchieri d’acqua, infatti, sono il corrispondente di due litri al giorno, che è la quantità d’acqua da bere consigliata dai medici.

Bere acqua di prima mattina aiuta il nostro organismo

Bevete acqua appena svegli. Se volete, al primo bicchiere della giornata, aggiungete un po’ di limone. Avrà dei benefici incredibili sul vostro organismo (e sul vostro girovita!).

Cercate di mettere come regola quella del primo bicchiere d’acqua appena svegli. Inizierete la giornata con l’intenzione di bere tutti e otto i bicchieri e questo aiuterà la vostra idratazione. Insomma, si sa, il buongiorno si vede dal mattino.

Prima e dopo i pasti

Non consumate mai acqua durante i pasti. Vi farebbe sentire gonfi e vi porterebbe a bere meno acqua di quella consigliata! Piuttosto prendete un bicchiere prima e un bicchiere dopo ogni pasto!

E, se i calcoli non sono errati, vi basterà un bicchiere a metà mattina e due nel pomeriggio per aver raggiunto la soglia consigliata di acqua da bere! Cercate di seguire attentamente questo piccolo trucco. Non ve ne pentirete. Il segreto per non dimenticare mai di bere gli otto bicchieri d’acqua, infatti, è non aspettare di sentirsi assetati. Consumate la bevanda in momenti ben precisi della giornata. Se necessario mettete anche una sveglia per ricordarvelo. Il vostro organismo vi ringrazierà!