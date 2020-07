Auto: ancora giù le vendite, brillano solo le elettriche

Un altro tonfo per il mercato dell’auto in Italia. Ancora giù le vendite, brillano solo le elettriche. Secondo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a giugno le immatricolazioni di auto in Italia sono state 132.457, il 23,1% in meno rispetto allo stesso mese del 2019. Il 1° semestre 2020 si chiude con 583.960 immatricolazioni, cioè volumi quasi dimezzati rispetto a un anno fa (-46,1%). I colossi dell’automotive sono come feriti gravi che aspettano soltanto che passi la febbre, per riprendersi. Nel frattempo cercano di lavorare a frenitiche alleanze che portino i gruppi ‘superstiti’ ad affrontare le sfide del futuro con minor disperazione. Tra questi Peugeot, che sta per fare con Fca un boccone davvero insperato rispetto alla situazione di 3 anni fa. E di certo finanziariamente a sconto.

In Italia le auto a benzina sono ormai il 40% sul totale

A giugno si confermano le tendenze degli ultimi mesi con il forte calo di interesse per le alimentazioni tradizionali, mentre crescono le vendite di vetture elettrificate. Nel mese di giugno, le auto diesel si riducono e rappresentano il 35% del mercato. Nei primi 6 mesi del 2020, le immatricolazioni sono -56% in meno rispetto a quelle dello stesso periodo del 2019 e la loro quota è del 35%, 8 punti in meno. Le auto a benzina calano del 29% nel mese e del 46% nel cumulato, e rappresentano il 40% del mercato di giugno ed il 43% del cumulato.

La crescita di metano e gpl

Crescono, invece, le alimentazioni alternative, che raggiungono, nel mese, una quota del 25%. I volumi aumentano del 23,5%, mentre calano del 15% nel primo semestre. Da inizio anno, le immatricolazioni di auto ad alimentazione alternativa rappresentano il 22% del totale, 8 punti percentuali in più rispetto alla prima metà del 2019.

Le auto GPL diminuiscono del 19% nel mese (raggiungendo una quota del 7%) e del 48% nel cumulato (con una quota del 6%). In calo anche autovetture a metano, in diminuzione dell’11% a giugno, con una quota sul totale mercato del 2,4%, e del 19% nei primi sei mesi del 2020, con una quota del 2,3%.

Auto: ancora giù le vendite, brillano solo le elettriche

Per ibride ed elettriche balzo di +80,5% a giugno e +24% da inizio 2020. Tra queste, rimarca l’Anfia, le autovetture ibride mild e full crescono del 76% nel mese, con una quota di mercato dell’11%, e del 4% nei primi sei mesi del 2020, con una quota dell’11%, più del doppio rispetto allo stesso periodo del 2019.