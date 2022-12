Non sai cosa cucinare dopo le feste? Prova questa cremosa vellutata per rimetterti in forma senza rinunciare al gusto!

Cosa mangiare dopo Natale e Capodanno? Se non hai voglia della classica zuppa, ti proponiamo un primo piatto facile da cucinare e leggerissimo.

Difficile non sentirsi appesantiti dopo Natale e Capodanno. Sicuramente hai mangiato più del solito e molto probabilmente stai cercando di smaltirlo facendo attività fisica o mangiando di meno. C’è una buona notizia per te: non sarà un eccesso sporadico a rovinare la tua linea! Tuttavia, se in questi giorni vuoi mangiare un po’ di meno ma senza rinunciare al gusto la cremosissima vellutata di cavolo nero potrebbe fare per te.

È infatti l’ideale se non sai cosa cucinare dopo le feste e in questa guida ne illustreremo la ricetta. Prima di tutto vediamo però gli ingredienti che ti serviranno per prepararla.

Dosi per 4 persone

1 cavolo nero;

½ cipolla bianca;

1 porro;

olio extravergine di oliva;

sale;

crostini di pane.

Non sai cosa cucinare dopo le feste? Ecco la ricetta di una cremosissima vellutata invernale per rimetterti in forma

Spieghiamo dunque come prepararla passo dopo passo. Prima di tutto lava il porro e la cipolla bianca e tagliali a rondelle. Prendi anche il cespo di cavolo nero e lavalo e puliscilo a sua volta. Eliminane i gambi più duri.

Quindi metti i tre ingredienti all’interno di una casseruola. Aggiungi tre tazze d’acqua e lasciali stufare a fiamma dolce per 30 minuti di tempo. Se necessario aggiungi altra acqua durante la cottura.

Otterrai una zuppa né troppo acquosa né secca. Frullala fino ad ottenere il livello di cremosità desiderato e passala al setaccio. Insaporiscila con il sale e infine aggiungi i crostini di pane.

Per rendere questi ultimi ancora più croccanti puoi prima scaldarli in padella assieme ad un filo di pane. Per evitare gli sprechi, puoi anche utilizzare del pane avanzato dal giorno precedente. Per concludere, irrora la vellutata con un filo di olio extravergine di oliva a crudo.

Come capire se il cavolo nero non è più buono

Specialmente se non vivi in Toscana probabilmente non hai mangiato molto spesso il cavolo nero. Questo potrebbe essere un buon momento per iniziare a farlo. Si tratta infatti di un ortaggio ricco di sali minerali e antiossidanti ma anche di vitamina C, nonché ottimo per combattere la stitichezza.

Se è la prima volta che lo compri, potresti non sapere come scegliere un cavolo nero buono. Farlo è in realtà molto semplice, poiché devi solo accertarti che le sue foglie non siano gialle. Basta dunque una rapida occhiata. Se sono verdi e turgide, prive di parti marce, allora non farti problemi a comprarlo.