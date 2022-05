La moda è sempre più democratica, per fortuna. Nel senso che le proposte non sono rigide e definitive ma molteplici, in modo che ogni donna possa trovare la propria dimensione. E questo è molto importante in estate, il momento in cui si va in crisi. Molte di noi infatti non amano mostrare il corpo senza veli. Provano imbarazzo per le proprie imperfezioni e preferirebbero nasconderle. In questo la spiaggia è impietosa. Ci costringe a scoprirci e a mostrare rotondità che forse non accettiamo.

Abbandonare i vecchi schemi estetici

L’accettazione del proprio corpo è uno degli obiettivi più difficili da raggiungere. Soprattutto se ci si confronta con personaggi patinati del mondo dello spettacolo. Ci sembrano modelli di perfezione irraggiungibili. Ma la vita reale è diversa. È fatta di donne non perfette ma bellissime nella loro unicità.

Persino Victoria Beckham ha dichiarato pubblicamente che le donne curvy sono fantastiche e che è ora di abbandonare i vecchi schemi estetici, possiamo dire addio ai nostri complessi. E allora basta scegliere gli abiti e i costumi giusti per sentirci bellissime.

Che cosa propongono gli stilisti per la moda mare? Bellissimi ed eleganti sono questi i modelli più in voga per questa estate 2022. Vediamoli insieme.

Il costume segue l’orientamento della moda in generale e diventa lussuoso acquistando l’importanza di un abito da sera. Si presenta con colori accesi e applicazioni preziose per valorizzare ogni fisico.

Bellissimi ed eleganti sono questi i costumi da bagno da indossare nell'estate 2022 che valorizzano il fisico e nascondono le imperfezioni

Un elemento ricorrente e seducente è il drappeggio che rende i costumi lussuosi e decisamente femminili. Lo troviamo in molteplici declinazioni e interpretato sui modelli più vari. Serve per armonizzare la figura e valorizzare le curve. Inoltre ha un effetto leggermente coprente e nasconde piccole imperfezioni e rotondità.

Per slanciare la figura niente di meglio che slip sgambati in morbido tessuto per non segnare i fianchi. I tagli alti intorno alle gambe le faranno sembrare lunghissime. I più belli sono realizzati in raso lucido e drappeggiati per valorizzare le forme.

L’estate 2022 segna anche il ritorno del trikini, la perfetta sintesi tra bikini e costume intero. I più belli sono realizzati con drappeggi e tessuti goffrati per esaltare le forme e donare sensualità.

Infine per chi vuole coprire il corpo senza abbracciare l’austerità, la moda propone costumi interi, metallizzati e brillanti, preziosi con supporti e lacci. Anche qui i drappeggi su seno e addome fanno la differenza e valorizzano le curve. Bellissimi ed eleganti sono questi i modelli che ci fanno scendere in spiaggia senza inutili complessi.

