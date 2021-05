Tantissime volte ci sarà capitato di bagnare qualche foglio o documento importante. Può capitare che per sbaglio ci facciamo cadere dell’acqua sopra. Nel peggiore dei casi può succedere come conseguenza ad un allagamento. Ma quando succede pensiamo sempre che il danno non si possa rimediare. Pensiamo di aver perso quel foglio per sempre o che si possa recuperare ma tutto raggrinzito e con l’inchiostro sbiadito.

Quando cerchiamo di recuperare un foglio di carta bagnato la prima cosa che pensiamo sempre di fare è mettere il foglio ad asciugare. In questo modo però l’inchiostro potrebbe sbiadirsi o macchiarsi completamente. Se decidiamo di asciugarlo su una fonte di calore il rischio più grande è quello di bruciare i fogli o di annerirli. In aggiunta il foglio, una volta asciutto, potrebbe risultare raggrinzito e difficile da gestire. Invece esiste un metodo che, con un po’ di fortuna, permette di recuperare fogli di carta bagnati senza nessuna conseguenza.

Il metodo infallibile che tutti dovrebbero conoscere per recuperare libri e carta bagnati dall’acqua

Anche se il primo pensiero è sempre quello di far asciugare l’acqua attraverso l’aria o una fonte di calore, esiste un’alternativa ancora più valida. Si tratta del metodo della refrigerazione.

Non molti sanno che se si mette un foglio di carta bagnato in un congelatore è possibile recuperarlo senza troppi danni. Se si tratta di molti fogli insieme o di un libro è bene non cercare di separare le pagine perché potrebbero strapparsi. È invece necessario mettere il libro o i fogli direttamente in congelatore, tenendolo alla temperatura più bassa possibile. L’ideale sarebbe avere un freezer antigelo in modo da evitare la possibile formazione di cristalli di ghiaccio sulla carta. Ma se questo non è possibile anche un freezer casalingo alla sua temperatura più bassa risolve la situazione.

La refrigerazione non solo impedisce la formazione di muffe, ma evita che l’inchiostro si cosparga ovunque nel foglio rendendo il testo illeggibile. Inoltre con la refrigerazione sarà molto più facile asciugare i fogli, basta sistemarli all’aria e farli scongelare senza alcun intoppo. In questo modo potremo anche separare le pagine ancora congelate, si asciugheranno ancora meglio.