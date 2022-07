Quando ci tatuiamo o incontriamo qualcuno con i tatuaggi c’è sempre la solita domanda: “Quanti tatuaggi hai?”. C’è chi risponde dicendo un numero pari e c’è chi invece risponde con un numero dispari. In alcuni casi ci sono anche quelli che non sanno rispondere perché ne hanno tantissimi sul proprio corpo.

Il tatuaggio ha un significato. Ogni disegno che facciamo sulla nostra pelle porta con sé un senso. Anche se si tratta di un semplicissimo tratto, per la persona che lo porta cela un concetto. Che a volte può piacere e altre volte no, ma l’importante è che piaccia a chi lo ha sul corpo.

I tatuaggi pari no perché portano sfortuna

Si dice che i tatuaggi pari portino sfortuna. Ma come mai? Ci siamo mai chiesti effettivamente il motivo di questa diceria? Ovviamente non è un qualcosa che una persona ha deciso una mattina a casa, ma dietro questo concetto c’è una leggenda. Leggenda che apparentemente in pochi conoscono. E da questa arriva poi il detto che i tatuaggi pari portino sfortuna.

Chi ha un tatuaggio, appena fatto o datato non importa, deve assolutamente proteggerlo dai raggi solari. Questi infatti potrebbero rovinarlo. La cosa migliore da fare è sicuramente usare una protezione solare molto alta.

Ecco perché i tatuaggi sono dispari e non pari, e tutto ha inizio da una leggenda

Il motivo per cui i tatuaggi sul corpo dovrebbero essere dispari si cela dietro una leggenda di marinai. La storia vuole infatti che alla partenza il marinaio sul proprio corpo si facesse un tatuaggio. Quando arrivava a destinazione se ne faceva un altro, e quando poi tornava dalla propria famiglia un altro ancora.

E così da questo mito il tatuaggio dispari ha preso il significato di sicurezza, dello stare in famiglia. Chi invece ne ha di numero pari significa che è lontano dai propri cari e, se vogliamo, ancora “in mezzo al mare”.

Ovviamente questo è un semplice mito che si racconta e si tramanda. Leggenda che chi ha dei tatuaggi sul corpo conosce. A cui può credere o non credere. Ma si è diffusa moltissimo e così ancora oggi molti portano i tatuaggi dispari. Ed ecco perché i tatuaggi sono dispari e non pari, e il motivo risiede nel famoso mito dei marinai che tornavano a casa.

