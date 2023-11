Il Ftse Mib rallenta e le utilities accelerano al rialzo: su quali puntare?

Come sempre accade quando il Ftse Mib rallenta le utilities accelerano al rialzo. In questi casi, però, la domanda da porsi è: la dimostrazione di forza è propedeutica a un’accelerazione di medio termine oppure è soltanto una reazione naturale degli investitori per abbassare il rischio? Siamo andati ad analizzare la situazione grafica dei due migliori titoli di giornata: A2A e HERA.

Il Ftse Mib rallenta e A2A guadagna quasi il 3%: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo A2A (MIL:A2A) ha chiuso la seduta del 16 novembre a quota 1,933 €, in rialzo del 2,55% rispetto alla chiusura della seduta precedente.

Siamo arrivati alle sesta seduta consecutiva al rialzo a dimostrazione della forza delle quotazioni. Tuttavia, i rialzisti non possono dormire sonni tranquilli. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni si sono fermate proprio sotto l’importantissima resistenza in area 1,934 €. La mancata rottura di questo livello potrebbe favorire un ritracciamento dei prezzi almeno fino in area 1,7935 €. Solo una chiusura giornaliera sotto questo livello, poi, potrebbe favorire un’inversione ribassista.

Qualora, invece, la resistenza dovesse cedere, le quotazioni potrebbero dirigersi verso il punto dove la probabilità di inversione è massima, area 2,07 €.

Quadruplo massimo in arrivo per le quotazioni HERA? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo HERA (MIL:HER) ha chiuso la seduta del 16 novembre a quota 2,834 €, in rialzo dell’1,36% rispetto alla seduta precedente.

Da maggio in poi le quotazioni si sono scontrate per già tre volte con la resistenza in area 2,9 €. Adesso, le azioni HERA si apprestano ad affrontare nuovamente questo livello di prezzo. Il superamento di questo livello potrebbe aprire le porte a una continuazione del rialzo secondo lo scenario mostrato in figura. Qualora, invece, il break rialzista dovesse fallire le quotazioni potrebbero invertire al ribasso. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera inferiore a 2,712 €.

