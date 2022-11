BB Biotech è una società svizzera di investimenti specializzata nell’acquisizione di partecipazioni in società nel campo delle biotecnologie. A fine 2018 il portafoglio titoli, che ammonta a 3.064,2,1 MCHF in valore di mercato, è ripartito per tipologia di partecipazione come segue:

società quotate (99,9%): tra cui Ionis Pharmaceuticals (malattie rare), Gilead Sciences (malattie infettive virali e influenzali), Celgene Corporation (cancro e infiammazioni del sistema immunitario), Esperion Therapeutics (malattie cardio-metaboliche), Vertex Pharmaceuticals (malattie infettive e immunitarie) e Incyte (tumori, disturbi ematologici e malattie infiammatorie);

altro (0,1%).

È possibile acquistare/vendere azioni di questo titolo anche sulla Borsa italiana, ma i volumi sono molto bassi. Ovviamente le cose vanno diversamente sulla Borsa svizzera.

Tra le principali caratteristiche del titolo ricordiamo che BB Biotech è tra i titoli azionari difensivi da comprare se i mercati continueranno a scendere. Inoltre, si tratta di azioni dall’ottimo rendimento del dividendo e interessanti prospettive di crescita.

I risultati dei primi 9 mesi dell’anno

I primi 9 mesi del 2022 non sono stati molto brillanti per BB Biotech. La società, infatti, ha comunicato di averli chiusi con una perdita netta di 322,65 milioni di franchi svizzeri, risultato che si confronta con l’utile di 141,1 milioni di franchi svizzeri contabilizzato negli stessi mesi dell’esercizio precedente. I ricavi si sono ridotti da 187,71 milioni di franchi svizzeri a 1,26 milioni di franchi svizzeri. Al contrario, nel solo terzo trimestre BB Biotech ha contabilizzato un utile netto di 210,28 milioni di franchi svizzeri.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il prezzo obiettivo medio delle raccomandazioni è tale da esprimere una sottovalutazione del 18,4%.

Bel segnale di forza di un titolo quotato anche sul Ftse Mib: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo BB Biotech (MIL:BB) ha segnato un ultimo prezzo in chiusura del 18 novembre a quota 58,5 euro, in rialzo dell’1,21% rispetto alla seduta precedente.

Nel corso delle ultime due sedute di Borsa aperta, le azioni BB Biotech hanno dato un bel segnale di forza. Prima, infatti, hanno rotto al ribasso il supporto in area 57,9 euro (I obiettivo di prezzo), ma poi lo hanno immediatamente recuperato. A questo punto ci sono elevate probabilità che il titolo possa scattare al rialzo verso l’obiettivo in area 62,6 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione rialzista, poi, potrebbe andare a collocarsi in area 67,3 euro (III obiettivo di prezzo).

La mancata tenuta del supporto, invece, potrebbe favorire un allungo ribassista verso i minimi annuali in area 50 euro.