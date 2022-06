Non tutti sanno che nel nostro corpo ci sono davvero moltissimi batteri. In particolare, i bifidobatteri, presenti soprattutto nella zona gastrointestinale, giocano un ruolo importante nella nostra salute. Essi fanno, infatti, parte del microbiota, un ecosistema composto da batteri, funghi e virus che influenza il metabolismo e il sistema immunitario.

Questi batteri sono presenti soprattutto durante le prime settimane di vita dei bambini, in quanto vengono integrati grazie al latte materno. Sono particolarmente utili per prevenire il tumore al colon e regolarizzare il metabolismo, ma hanno anche diversi altri benefici.

I bifidobatteri nel nostro organismo

I bifidobatteri sono dei probiotici, ovvero degli organismi vivi che aiutano la produzione di componenti che uccidono virus e batteri cattivi. Questi probiotici ci aiutano a contrastare problemi all’intestino, in particolare diarrea e costipazione. Ridurrebbero, inoltre, il numero di cellule che causano il tumore al colon. Infine i bifidobatteri aiutano a digerire meglio e più velocemente. Questo fa sì che il nostro metabolismo diventi più veloce.

É quindi importantissimo avere un’alimentazione ricca di probiotici che si trovano in particolare in cibi fermentati. Questo tipo di probiotici sono particolarmente presenti anche in cibi ricchi di fibre, come frutta e verdura. Dobbiamo inoltre ricordarci di inserire nella nostra dieta cibi non raffinati, come mandorle e banane. Amici del nostro intestino sono anche le verdure a foglia verde e gli asparagi, ricchi di questi batteri buoni.

Per prevenire il tumore al colon e regolarizzare il metabolismo dovremmo integrare questi batteri presenti in yogurt e verdura

Anche lo yogurt bianco è una fonte importante. Ci sono, però, alimenti meno conosciuti che sono ricchi di questi batteri. Il kefir, una bevanda fermentata simile allo yogurt, è ricca non solo di probiotici, ma anche di sali minerali e vitamine. Così come i crauti, anch’essi un cibo fermentato. Anche il tempeh, che deriva dalla soia gialla, ha un’ottima digeribilità e può essere mangiato per integrare questi elementi. Ha un sapore molto particolare, che ricorda un misto tra funghi e noci, ed è ricco anche di omega 3 e vitamina B12.

Ricordiamoci che alcuni fattori, però, potrebbero alterare gli equilibri di questi batteri. In particolare stress e cattive abitudini alimentari. Ci sono però anche casi in cui abbiamo assunto farmaci eccessivamente aggressivi e che quindi hanno portato un disequilibrio di questi batteri. Questa condizione potrebbe causare infiammazione e problemi metabolici.

É, quindi, estremamente importante integrare questi componenti seguendo un’alimentazione corretta. Sia perché migliorerebbe la nostra salute, sia per evitare infiammazioni e malattie.

