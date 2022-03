Durante la giornata, molti di noi certamente si soffermano a leggere notizie di cronaca, spettacolo o lifestyle sui social o su diversi siti.

Accade soprattutto in pausa pranzo o magari mentre, da buoni pendolari, siamo sui mezzi e stiamo rientrando a casa.

Troppo stanchi per portarci avanti con il lavoro d’ufficio e non troppo concentrati per proseguire nella lettura del libro cominciato settimane prima, facciamo scrolling.

E non di rado succede di imbattersi in immagini di questo o quel personaggio famoso, che sfoggia fisico da urlo e bellezza invidiabile.

La prima cosa che potremmo pensare è che probabilmente hanno il tempo, ma anche lo stipendio giusto per rigenerarsi tra palestra e centri benessere.

In realtà, a volte basta davvero poco per provare a migliorare la propria immagine senza per forza eccedere con le spese.

Per quanto riguarda l’acconciatura, ad esempio, si potrebbe optare per rimedi casalinghi contro i capelli fini e radi o provare colorazioni più durature.

Non mancano poi i tagli che, oltre a snellire e addolcire il volto, rendendolo più fresco e giovane, risultano di facile manutenzione.

Allo stesso modo, per rendere il fisico più snello e tonico, basterebbero pochi minuti e pochi esercizi al giorno.

Di certo in rete non mancano video di fitness e ce n’è per tutti gusti: esercizi di yoga, pilates, con o senza attrezzi e tappetino.

Basterebbero 11 minuti al giorno e questi esercizi senza attrezzi per braccia, gambe e glutei più tonici

A volte poi, sono le stesse star che tanto invidiamo a svelare i propri segreti di bellezza, che riguardano tanto la skincare quanto il fitness.

È questo il caso di Kendall Jenner, modella e influencer statunitense con un esorbitante seguito di follower su Instagram.

Proprio attraverso la celebre piattaforma, la Jenner avrebbe reso noto il proprio regime di allenamento giornaliero, rapido nell’esecuzione e sembrerebbe anche nei risultati.

In poco più di 10 minuti, alternerebbe diversi tipi di plank e addominali, spendendo per ciascun esercizio una media di 30 secondi.

Si passa dal plank laterale al rocking, per poi procedere con addominali classici, biciletta, a rana, con torsione e alzando le gambe.

Qualora ci sentissimo fuori forma, ma non volessimo impegnarci in sostanziosi circuiti in palestra, questo allenamento potrebbe essere una valida alternativa.

Naturalmente, meglio comunque confrontarsi anche con un esperto, specie se abbiamo problemi alla schiena o alle articolazioni, per evitare affaticamenti.

Dunque, basterebbero 11 minuti al giorno e questi esercizi per iniziare a rimetterci in forma, la chiave è, però, nella costanza.