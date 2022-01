3 abbinamenti alla moda over 40 davvero semplicissimi con capi che probabilmente abbiamo già nell’armadio

Vestirsi bene e alla moda dopo i 40 anni non è sempre così facile come sembra. Nei negozi fisici e online vediamo modelle molto giovani indossare capi che calzano a pennello. In realtà, la maggior parte delle donne ha un fisico più normale. Seno, curve e magari quel filo di pancetta tipica dell’età e del tempo che scorre.

Ogni donna poi è diversa, ha forme e costituzione diverse. Anche se molte donne hanno il cosiddetto fisico ovale o a mela. Non il fisico snello e longilineo che vediamo sulle riviste patinate o sui cataloghi di moda.

Ma poi a pensarci bene indossare ad esempio un crop top per andare in ufficio non è proprio il massimo. Girare con la pancia di fuori dopo i 30 anni diventa anche scomodo e il rischio di prendersi il raffreddore è reale. Esistono però degli stratagemmi per essere alla moda e sempre sul pezzo quando si tratta di tendenze. Basta solo scegliere i capi giusti per la nostra età e sembrare istantaneamente più giovani.

3 abbinamenti moda over 40 davvero semplicissimi con capi che probabilmente abbiamo già nell’armadio

L’importante è capire bene come abbinare quei capi che magari già possediamo. Maglie e pantaloni che abbiamo acquistato negli anni e che possono definire il nostro stile. Ma senza rinunciare alla moda attuale e adattarli per essere sempre impeccabili.

Il primo abbinamento super di tendenza nel 2022 è sicuramente la tuta o jumpsuit. Meglio se monocolore soprattutto in nero per dare quel tocco di eleganza. Scegliamola con dei pantaloni a gamba dritta o larga per sfinare la figura. Completiamo il look con un bel cardigan lungo che scivola sui fianchi coprendo anche un po’ di pancetta.

Un must della scorsa stagione ma super attuale

Le famose magliette con le spalline che andavano molto di moda l’anno scorso. Sicuramente ne abbiamo acquistato almeno un paio e le abbiamo già nell’armadio. Nella versione a mezza manica stratifichiamole con un blazer, altrimenti scegliamole colorate. Ora si trovano anche modelli felpati o in versione maglioncino con le maniche leggermente svasate. Sotto abbiniamo un jeans dritto o balloon e sneakers oppure dei texani.

Per finire per un look anche da ufficio ma comunque più casuale optiamo per uno spezzato. Giacca o blazer sui toni chiari del cammello e sotto un pantalone nero. Meglio se a vita alta per slanciarci e farci sembrare anche più snelle. Maglioncino in cashmere caldo ma sottile dal collo tondo o a V e completiamo con gli accessori. Bracciali, anelli e collane e perché no anche un bel cappello con falda ampia. Tronchetti o meglio ancora anfibi che rendono il look giovanile ma non troppo.

Quindi, ecco 3 abbinamenti alla moda over 40 davvero semplicissimi che tutte possono indossare. Non tutte le tendenze fanno al caso nostro però scegliendo i capi giusti si può avere un look spettacolare.

