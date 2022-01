Molti di noi sono amanti delle piante e, oltre che in giardino o in terrazza, le tengono volentieri anche in casa. Alcune di queste sembra che attirino la buona sorte secondo l’antica tradizione orientale. Ebbene sorprende ma potrebbe esserci una buona ragione se queste piante portano fortuna a chi le tiene in casa.

Le piante in inverno

Siamo nel periodo invernale un tempo non sempre facile per le piante di casa. La maggior parte delle piante dormono tranquille nei terreni e negli orti. Per quelle di appartamento le cose cambiano, e hanno bisogno di una cura maggiore, provenendo da climi caldi. Sorge così il problema di come e quando innaffiarle d’inverno, dato il clima abbastanza rigido soprattutto nei mesi di gennaio e febbraio. Innaffiare le piante nel modo giusto evita tanti fastidi come quello della perdita delle foglie.

Un’altra cosa da osservare sulle nostre piante è se abbiamo messo il vaso giusto. Il vaso è un elemento non secondario per una pianta. Per noi è una questione a volte solo di abbellimento, ma non è totalmente così. Oltre alla bellezza bisognerebbe verificare anche la sua funzionalità. Alcune piante molto comuni preferiscono certi tipi di vaso e non altri.

Sorprende ma potrebbe esserci una buona ragione se queste piante portano fortuna a chi le tiene in casa

Tra le piante che si hanno in casa, potrebbero essercene due che secondo l’antica tradizione del Feng Shui hanno dei poteri particolari. Il tronchetto della felicità è una pianta che porterebbe fortuna a chi inizia qualcosa, come un nuovo lavoro o un cambio di casa. Basta metterlo lì dove ci si trova perché tutto vada bene. Oltre a questa funzione di portafortuna, in Oriente lo si ritiene capace di creare armonia negli ambienti in cui si trova. Fa parte delle Dracene e richiede l’accortezza particolare di tenere sempre pulite le sue foglie, oltre naturalmente alle normali cure.

Anche il potos è una pianta portafortuna, molto nota in Oriente e anche da noi. Secondo il Feng Shui sarebbe capace di rivitalizzare gli spazi in cui si trova. Essendo una pianta di tipo rampicante, può crescere attorno ad un sostegno o ricadere liberamente ai lati del vaso. Inoltre, come anche il tronchetto della felicità, può creare armonia.

Qualche virtù purificante

Il fatto che queste due piante possano vantare secondo l’’antica arte del Feng Shui tali proprietà, non è del tutto improbabile. Ci troviamo di fronte a delle piante che da un lato si dice che potrebbero avere delle capacità nel purificare l’aria da agenti tossici. Dall’altro lato, il fatto di creare un angolo naturale in casa potrebbe concordare con le virtù attribuite loro dal Feng Shui. Le persone si sentirebbero più a loro agio e questo stato d’animo è proficuo per affrontare la vita con più ottimismo e successo, cosa che in genere si dice “porti fortuna”.