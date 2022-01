Prendersi cura della propria casa non sempre è cosa facile. A volte escono fuori dei problemi a cui trovare una soluzione sembra abbastanza difficile. Uno di questi certamente è il cattivo odore che si sprigiona dal gabinetto. In questo caso, basterà mettere queste palline naturali nel WC per eliminare i cattivi odori e creare un gradevole profumo.

Prima di svelare di che si tratta, ecco alcuni consigli utili.

Molti punti della casa, a volte, vengono trascurati perché non ci si bada. Gli armadietti della cucina ne sono un esempio. In effetti, sulle ante degli armadietti si accumulano non poca polvere e non pochi vapori. Una miscela che certamente richiede di sgrassare gli armadietti con dei rimedi efficaci, come una miscela casalinga di prodotti naturali.

Un altro problema che a volte mette a disagio le casalinghe è la fuoriuscita di cattivo odore dalla lavatrice. Può dipendere da tante cose, ma in genere si tratta di accumuli interni di detersivo, di muffe e di calcare. Anche in questo caso vale un buon rimedio naturale e un lavaggio ad alta temperatura.

Basterà mettere queste palline naturali nel WC per eliminare i cattivi odori e creare un gradevole profumo

Può capitare che nel gabinetto si formino dei cattivi odori. Qualche volta si tratta di pipì, soprattutto se ci sono bambini che stanno imparando ad usare il water. Altre volte dimenticano di tirare lo scarico e allora la pipì stagna all’interno del vaso sanitario, producendo cattivo odore. Altre volte ancora si tratta di odori più forti provenienti dal tubo di scarico.

Per liberarsi di questi fastidi molto spesso si ricorre al disgorgante chimico. Un sistema sicuramente efficace, ma che richiede molta precauzione nell’uso. Per di più non tutti preferiscono usare i prodotti di origine chimica. Vediamo allora come fare per liberare il bagno dai cattivi odori con prodotti di origine naturale.

Una miscela contro la puzza

Per liberare il gabinetto dall’odore di pipì possiamo pensare a un mix di prodotti naturali. Prendiamo allora 10 chiodi di garofano, che metteremo in una bottiglia contenente 1 litro di acqua. Poi versiamo dentro 15 cucchiaini di bicarbonato di sodio e qualche goccia di olio essenziale profumato. Potremo scegliere tra limone, menta o lavanda.

Agitiamo bene il tutto e collochiamo in un angolo del bagno lasciando aperta la bottiglia. Questa soluzione assorbirà i cattivi odori, come quelli di urina, e restituirà una deliziosa profumazione.

Cattivi odori

Possiamo anche creare delle pasticche che gettate nel WC lo disinfettano ed eliminano i cattivi odori. Abbiamo bisogno del succo di un limone, un cucchiaino di aceto bianco, una tazza di bicarbonato di sodio, un cucchiaino d’acqua ossigenata e dell’olio essenziale profumato di nostro gusto.

Mischiamo i vari ingredienti facendo in modo di creare delle piccole palline. Faremo asciugare durante 12 ore in modo che diventino più consistenti. All’occasione quando ci sarà del cattivo odore, basterà gettarne una nel WC e far scorrere l’acqua dello scarico. Un sistema semplice, naturale e che darà anche un buon profumo.