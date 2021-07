“Mens sana in corpore sano” dicevano gli antichi Romani. Questo antico detto non ha smesso di essere veritiero anche al giorno d’oggi. Infatti il benessere psicologico è direttamente proporzionale alla cura che impieghiamo per il nostro corpo sia in termini di alimentazione che di sport.

Oggi approfondiamo il primo aspetto, analizzando i benefici apportati da uno degli alimenti più amati di questo periodo. Infatti questo frutto estivo ha quasi zero calorie ed è una miniera di preziose vitamine. Scopriamo insieme di quale frutto si tratta.

Questo frutto estivo ha quasi zero calorie ed è una miniera di preziose vitamine

Stiamo parlando di un’assoluta protagonista delle nostre tavole, l’anguria. Questa può essere consumata al naturale o gustata con una spruzzata di limone dopo i pasti o per merenda. Pochi sanno che questo frutto cela delle mirabolanti qualità.

La prima è sicuramente la leggerezza. Infatti è in assoluto il frutto meno calorico dopo il limone. Contiene, infatti, appena 30 kcal ogni 100 grammi. Questo perché è formata per la maggior parte di acqua e ciò contribuisce a idratare il nostro organismo combattendo anche la ritenzione idrica. È quindi un’ottima alleata nei regimi di dieta ipocalorici.

Vitamine A e C ma anche fosforo e magnesio

Ma non solo, mangiare l’anguria è anche un sinonimo di benessere. Principalmente contiene le vitamine A e C. La prima è utile per i nostri occhi e per le nostre ossa, la seconda invece ha proprietà di natura antiossidante e contrasta i radicali liberi.

Inoltre l’anguria, al suo interno, è ricca anche di magnesio e potassio, due elementi molto preziosi soprattutto durante la calura di questi mesi caldi e afosi.

Infine vanta anche una buona quantità di citrullina che, nonostante il suo nome un po’ faceto, è molto utile per mantenere l’elasticità delle nostre arterie. Diminuisce, infatti, il rischio di ipertensione e di malattie del cuore.

