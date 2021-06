Bastano questi semplici trucchetti per conservare la pasta ed evitare che si butti a causa degli insetti che la infestano

A tutti sarà capitato di aprire un pacco di pasta e trovare delle sgradite sorprese: gli insetti. Questi, in realtà, altro non sono che i cosiddetti “punteruoli del grano” capaci di forare gli imballaggi. Infatti spesso si compra la pasta già con i punteruoli all’interno della busta senza accorgercene.

Questo accade per via della deposizione delle uova. Quando si schiudono, gli insetti si nutrono dell’amido provocando il deterioramento degli alimenti e l’infestazione. Ecco perché dobbiamo necessariamente buttare la pasta quando troviamo i punteruoli.

Vediamo dunque cosa fare quando compriamo la pasta per la sua corretta conservazione. Bastano, infatti, questi semplici trucchetti per conservare la pasta ed evitare che si butti a causa degli insetti che la infestano.

Ispezione e pulizia

Quando siamo al supermercato nel reparto della pasta facciamo attenzione, cercando di ispezionare il pacco per quanto possibile. Una volta giunti a casa, abbiamo due opzioni. Congelare la pasta con tutto il pacco di plastica o di cartone che la contiene per uccidere le eventuali uova presenti. Oppure possiamo uscire la pasta e conservarla nei barattoli di vetro. La chiusura ermetica infatti è l’unica soluzione affinché non ci sia un’infestazione di punteruoli. Questi, infatti, non riescono a forare il vetro. Un indizio per capire se ci sono delle infestazioni è quello di notare la presenza di residui o di “polvere” di pasta o cereali per la dispensa.

Per evitare la comparsa dei punteruoli del grano, consigliamo inoltre di pulire per bene e regolarmente la dispensa. Possiamo usare una miscela composta da acqua e aceto o acqua e bicarbonato nello spruzzino per igienizzare. Passiamo un panno morbido e poi risciacquiamo e asciughiamo con un panno pulito e asciutto.

