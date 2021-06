Stiamo per entrare nel vivo dell’estate, una stagione speciale perché è la prima che ci riporta alla vita e all’allegria. Il buonumore arriva anche quando scopriamo di avere nell’armadio pezzi di abbigliamento versatili, dunque perfetti per copiare gli outfit super cool delle star.

Ecco quali sono gli abbinamenti moda pratici e low cost che stanno spopolando e questi colori stanno bene a tutte.

Tutto merito dell’arancio

Sarà davvero stato merito delle scarpe arancioni di Mariana Rodrìguez se suo marito Samuel Garcia è diventato inaspettatamente il Governatore dello Stato messicano di Nuevo Léon? Non è certo. Però è un fatto che in tutto il Sudamerica i sandali e le scarpe di questo preciso colore sono “sold out”, esaurite.

Come una novella Ferragni, la potente influencer da 1,7 milioni di followers ha trasformato la campagna elettorale del consorte in reality show. E vedendo il grande successo dei suoi annunci mentre indossava le scarpe arancioni, ha pensato bene di “spianargli la strada”.

Come abbinare il colore più vitaminico dell’armadio

Il colore più vitaminico dell’armadio illumina: dunque lo si porta vicino al viso. In versione classica, abbinato al nero, con un girocollo d’argento a maglia piatta.

Di giorno il massimo è il top senza maniche, chiuso o aperto davanti da bottoncini, un pezzo che sfiora la vita da portare col jeans, mentre di sera la blusa diventa preziosa in chiffon o pizzo, e dunque sono indicati il pantalone morbido di seta o la minigonna aderente.

Gli abbinamenti moda pratici e low cost che stanno spopolando con questo colore che sta bene a tutte

Ecco invece l’arancio in versione sportiva per il giorno, da indossare anche dalla vita in giù. Camicia o blusa color panna da abbinare con una gonna a tubo longuette arancio, anche con spacco laterale.

Ma l’abbinamento più interessante è quello col denim: i bermuda in jeans leggero color cielo sono perfetti con una t-shirt con le scritte o una camicia fantasia a prevalenza arancio. Aggiungiamo una cintura bianca dalla fibbia ricoperta e un paio di sneakers.

Se non possiamo rinunciare alla giacca, scegliamola color pompelmo rosa, vale a dire in un colore meno grintoso e più romantico. Si porta con i jeans neri e una canottiera color lavanda scuro, un lilla che sta virando al blu. Questo abbinamento è una tendenza che spopolava alla fine degli anni Ottanta ed è tornata prepotentemente alla ribalta.