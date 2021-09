Da inizio anno queste azioni hanno perso oltre il 60% contendendo a Bioera la palma di peggiore performance sul listino milanese. Tuttavia, le azioni Visibilia Editore potrebbero a breve scattare al rialzo. Ci sono vari indizi in tal senso che adesso andremo a esaminare.

Come era lecito attendersi la proiezione in corso è ribassista, ma sembrerebbe avere raggiunto un suo equilibrio. Da fine giugno/inizio luglio le quotazioni si stanno muovendo all’interno di un trading range individuato dai seguenti livelli: 3,98 euro e 5,16 euro. Un chiusura esterna a uno dei livelli indicati potrebbe determinare un forte accelerazione.

Che lo scenario più probabile sia quello rialzista si evince anche da altri indizi. Come si vede dal grafico, infatti, il BottomHunter sta per dare un segnale di acquisto. Inoltre, Lo Swing Indicator si è finalmente allontanato dal livello che indica vendita per portarsi in una zona di neutralità. Possiamo, quindi, attenderci che il prossimo step sarà quello di vedere lo Swing Indicator dare un segnale di acquisto.

Tra gli indizi positivi di Visibilia Editore annoveriamo anche la sua situazione finanziaria. Con un indice di liquidità superiore a 1 e un rapporto Debito Totale/Capitale intorno al 50% il titolo mostra una buona condizione del suo stato finanziario.

Qualora si dovesse partire al rialzo ci sarebbe spazio fino in area 8,14 euro e a seguire verso livelli situati sopra area 10 euro. Nel caso in cui si dovesse andare al ribasso, l’ultimo obiettivo della proiezione ribassista in corso si trova in area 2,12 euro, III obiettivo di prezzo.

Prima di concludere c’è un altro aspetto che non va trascurato. A oggi la capitalizzazione di Visibilia Editore è di circa 1,1 milioni di euro. Un livello che espone le quotazioni del titolo a possibili forti escursioni scatenate anche da piccoli capitali investiti. Basti pensare che il controvalore medio giornaliero scambiato sul titolo si aggira intorno ai 3.000 euro.

Le azioni Visibilia Editore potrebbero a breve scattare al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Visibilia Editore (MIL:VE) ha chiuso la seduta del 14 settembre a quota 4,74 euro invariato rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale