Oggi proponiamo ai nostri Lettori delle idee davvero diverse e originali per risolvere un problema quotidiano. Quante volte ci sarà capitato di iniziare un libro, un fumetto o anche una semplice rivista e non avere un segnalibro sottomano. Allora, cominciamo a fare il classico orecchio sull’angolo, oppure andiamo alla ricerca di scontrini, pezzi di carta e via dicendo. Almeno, una volta, esistevano le cartoline, che, dopo lette, avevano questo comodo utilizzo. Ecco, allora, come creare dal nulla riciclando semplicemente gli scarti di casa dei fantastici segnalibri che in spiaggia tutti ci invidieranno.

Cosa riciclare per il nostro scopo

Sicuramente in casa avremo ancora della carta regalo natalizia. O, magari anche solo qualche sua parte inutilizzata. Questo è un buon punto di partenza, se abbiamo voglia di fare un segnalibro molto chic e luccicante. Ci basterà semplicemente prendere qualche pezzo di cartone e cartoncino, che abbiamo in giro per la casa. Armiamoci di righello e taglierino, e, con fantasia, tanta e colla vinilica, poca, faremo veramente degli splendidi segnalibri, vivaci e colorati.

Delle frasi importanti da ricordare sempre

Come creare dal nulla riciclando semplicemente gli scarti di casa dei fantastici segnalibri che in spiaggia tutti ci invidieranno? E, magari rendendoli delle perle di saggezza? Negli Stati Uniti questa che andremo a spiegare è diventata una vera e propria moda. Si chiama “hand lettering”, che potremmo più o meno tradurre come l’arte di scrivere a mano. Ed è molto usata soprattutto dagli amanti della lettura.

Si tratta di creare o acquistare dei segnalibri in bianco e riportare a mano, magari usando una bella stilografica, delle frasi celebri. Utilizzando anche dei caratteri di scrittura particolari, unendo l’utile al dilettevole.

Proviamo a pensare quanto potrebbe essere simpatico avere dei segnalibri fatti da noi e sui quali riportiamo delle frasi celebri. Un modo alternativo per incentivare la nostra mente e guardare al futuro con ottimismo.

