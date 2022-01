In pochi si rendono conto che non è necessario fare grandi spese per sentirsi più ricchi in casa propria. Infatti, ogni ambiente della casa può trovare una nuova eleganza con l’arredamento e le decorazioni giuste, anche se venduti a prezzi stracciati. Oggi vedremo che bastano questi oggetti sotto i 20 euro per trasformare qualunque casa in un prezioso gioiello di design. Bisogna tenere in considerazione l’arredamento che possediamo già per abbinare tutto con gusto, facendo attenzione a colori emotivi. In ogni caso, potremmo già possedere buona parte degli oggetti in questione, si tratta solo di selezionarli e valorizzarli scegliendo il punto più adatto in cui esporli. Tutti gli altri sono comunque disponibili a basso prezzo nei negozi per la casa o su Internet.

Bastano questi oggetti sotto i 20 euro per trasformare qualunque casa in un prezioso gioiello di design

Cominciamo con qualcosa di semplice ma che può fare una grande differenza sia in camera da letto che in soggiorno. Stiamo parlando di cuscini e coperte, con motivi semplici o monocromatici, appunto, tutto sta nel non abbinare motivi diversi che danno all’occhio un’impressione di confusione. Di contro, un design semplice restituirà l’impressione di un ambiente pulito ed elegante in cui potersi finalmente rilassare. Questo anche perché i tessuti richiamano situazioni piacevoli, morbidezza e la tranquillità di un luogo confortevole. Lo stesso possiamo dire degli arazzi, ricamati ma anche stampati. Questi ultimi sono i più economici e riescono a decorare grandi porzioni di parete con un minimo sforzo.

L’importanza delle luci nonostante siano una delle cose più economiche

A contribuire molto ad un ambiente rilassato e romantico sono anche le luci. Le luci calde e soffuse sono le più adatte per il soggiorno, magari con delle lampade in materiali organici o delle candele. Queste ultime sono estremamente economiche ma riescono a dare grande carattere a qualsiasi stanza. Meglio ancora se riusciamo ad abbinarle a dei portacandela vintage trovati al mercatino dell’usato. Chiaramente, anche il caminetto fa la sua figura in qualsiasi stanza. Pochi però sanno che esistono dei coloranti per il camino che modificano la tinta della fiamma, portandola verso il fucsia, il blu o il verde. Costano davvero pochissimo e creano un effetto quasi surreale.

Poi, non sottovalutiamo delle semplici luminarie con lampadine a toni caldi o freddi. Posizionate dietro la tenda o sul mobile della televisione, riescono a rendere l’ambiente più accogliente.

Infine, possiamo coprire le finestre con delle economiche pellicole rimovibili. Queste possono avere un motivo colorato o essere semplicemente opache, così da garantire la privacy. Ce ne sono alcune dal pattern prismatico che proiettano degli arcobaleni ogni volta che la luce li colpisce.

