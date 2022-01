Tempo di grandi saldi e quindi tempo di portarsi a casa capi firmati scontati. Quelli che abbiamo sempre desiderato.

Molte volte, magari, aspettiamo i saldi per farci il regalo di Natale tanto desiderato, in questo modo lo andremo a pagare di meno e non ci sembra proprio una cattiva idea. Un po’ come si fa con il Black Friday, che puntualmente cade prima di Natale.

Da quando la moda streetwear è diventata dominante, ci sono sempre più persone che amano indossare le felpe. Quindi sì a maxi felponi, anche rubati dal guardaroba dei nonni o del papà. Ma la felpa non è solo un capo street, infatti ci sono moltissime felpe dal tocco raffinato con la zip che possiamo indossare quando andiamo a lavoro. Felpe veramente eleganti che non sembreranno affatto delle felpe.

Ecco le felpe donna firmate in saldo super alla moda, eleganti e anche con zip

Vediamo allora qualche piccolo spunto che possiamo prendere per la nostra bellissima felpa.

Elegante e casual al tempo stesso è la felpa di MSGM. Felpa realizzata in cotone con dettagli in lana. Questa presenta un maxi collo in stile vittoriano che cade sulla spalla.

Dalle passerelle francesi arriva invece Dries Van Noten, che propone una felpa dal toni del rosso arricchita da piume che partono dal collo e arrivano fino alla fine della manica, come se fosse una specie di boa.

Se amiamo la moda non possiamo perderci le felpe in saldo di Missoni in collaborazione con Palm Angels. Una felpa che racconta la perfetta fusione di tra un brand storico, colorato, amante del tessuto e un brand invece giovane, improntato su una moda street.

Dai toni del blu abbiamo invece l felpa di Loewe, che presenta polsini e colletto di un tono più scuro come il logo grande ricamato davanti.

Eleganti e con zip

Vediamo invece quelle con le zip.

La prima veramente chic è quella di Valentino. Una felpa che sottolinea la silhouette e abbraccia le forme del corpo. Presenta polsini e colletto nero, mentre il resto presenta linee di V alternate che creano un gioco ottico.

Dal tocco veramente elegante è, invece, la felpa a zip di Dolce&Gabbana, realizzata completamente in pizzo di poliestere. Con applicazione logo in oro. Una felpa scura che tramite il pezzo velato lascia intravedere ciò che c’è sotto.

Dunque, ecco le felpe donna firmate in saldo super alla moda, eleganti e anche con zip.

Approfondimento

