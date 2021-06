Un must del momento oltre al monopattino è anche la bici elettrica, le città ormai ne sono piene, sono diventate quasi più numerose degli scooter. Il loro massiccio utilizzo è dato dal fatto che oltre ad essere ecologiche, offrono anche numerosi vantaggi, almeno per adesso. Infatti, non sono soggette al pagamento del bollo nè all’assicurazione obbligatoria. E questo è davvero un bel risparmio.

Tuttavia, nonostante l’esistenza dei bonus promossi dal governo, non sono ancora accessibili a tanti per il costo non propriamente basso. A tal proposito i consulenti di ProiezionidiBorsa hanno illustrato in un precedente articolo alcune regole da seguire per acquistare la più adatta a noi. In particolare nell’articolo “È la bici che tutti vogliono ma si rischia di buttare soldi se non è adatta al proprio stile di vita”. Quest’oggi i consulenti illustrano un altro modo per avere un’e-bike, bastano infatti pochi soldi per trasformare la vecchia bici in una favolosa bici elettrica. Se siamo pertanto affezionati alla nostra classica bicicletta ma vogliamo sentirci al passo con i tempi ecco di seguito come fare.

Bastano pochi soldi per trasformare la vecchia bici in una favolosa bici elettrica

Non tutti sanno infatti che in commercio esistono dei veri e propri kit per trasformare la nostra affezionata bicicletta in una bici elettrica. In tal modo potremo sentirci al passo coi tempi e soddisfatti del risultato senza una spesa esorbitante. In commercio ce ne sono davvero di tutti i prezzi, a partire da 100 euro potremo trasformare la nostra bicicletta in una moderna bici elettrica. I kit si compongono ovviamente di motore, catena, bulloni, cavi, una maniglia a farfalla con la leva del freno e display. Ovviamente, se acquistiamo un kit economico, a parte dovremo aggiungere la batteria e il relativo caricabatteria.

Inoltre, se si ha intenzione di spendere qualcosina in più si può optare per l’acquisto della ruota elettrica. Queste incorporano il motore e la batteria. Il vantaggio è soprattutto nel montaggio, basterà semplicemente montare le nuove ruote. Insomma ce n’è davvero per tutti i gusti e per tutte le tasche. L’importante è essere sempre prudenti quando si è alla guida di qualsiasi mezzo, anche di un velocipede. Come descritto nell’articolo “Arrivano multe salate per chi guida il monopattino elettrico o bici elettrica”.