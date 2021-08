Mantenersi in movimento e fare esercizi mirati regolarmente è un ottimo punto di partenza per sentirsi giovani e in salute. Tuttavia, non sempre riusciamo a fare esercizio durante le ore di sole per via del lavoro o dei vari impegni della giornata. Dobbiamo, però, fare molta attenzione perché se siamo troppo vicini alle ore di sonno potremmo compromettere quest’ultimo, andando incontro a seri rischi. Ecco perché chi ha più di 50 anni deve evitare assolutamente di fare esercizio in queste ore.

La soglia d’età indicata non è scelta a caso. In ProiezionidiBorsa abbiamo più volte posto l’attenzione su quanto il nostro corpo cambi raggiunti i 50 anni. Un esempio è in “Attive e in forma invidiabile dopo i 50 anni mangiando questi cibi essenziali”. Non è solo una questione di estetica o di numero, ma anche di salute. Uno dei fattori più comuni è il progressivo rallentamento del metabolismo che ha come conseguenze l’aumento di peso, così come l’aumento dei rischi correlati. Diventa più problematica anche l’assimilazione dei nutrienti. Proponiamo a tal proposito “I 3 nutrienti di questi alimenti sono l’ideale per sentirsi in forma dopo i 50 anni”.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Chi ha più di 50 anni deve evitare assolutamente di fare esercizio in queste ore

Fare esercizio troppo vicini alle ore di sonno è fortemente sconsigliato dalla scienza e il perché probabilmente lo abbiamo già sperimentato. Uno studio pubblicato su Sports Medicine rivela che, mentre allenarsi generalmente porta ad un miglioramento del sonno, farlo un’ora prima di dormire ha l’effetto contrario. Le conseguenze di ciò si ripercuotono sul nostro corpo anche a partire dalla singola occasione. Uno studio pubblicato su “Brain, Behavior and Immunity” afferma che una sola notte di insonnia può velocizzare l’invecchiamento biologico.

Non è vero che avanzando con l’età abbiamo bisogno di meno ore di sonno. Il National Istitute on Aging consiglia agli over 50 di fare giornalmente tra le 7 e le 9 ore di sonno, similmente a quanto consigliano per i giovani.