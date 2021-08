La cucina è il regno della casa è il posto dove si trascorre più tempo e dove prepariamo le migliori delizie per prenderci cura dei nostri cari e prenderli per la gola.

In particolar modo gli utensili di legno, come i mestoli e le “cucchiarelle“, nostri grandi alleati nella preparazione di ricette e gustosi piatti. Tuttavia essi con il tempo tendono ad usurarsi e macchiarsi ed si trasformano, spesso, in ricettacoli di batteri.

Il legno in cucina

Il legno è un materiale poroso particolarmente adatto alla cucina, infatti non rilascia nessun elemento dannoso per la salute umana. Tuttavia un uso scorretto e una scarsa igiene potrebbero comprometterne l’uso. Che ricordiamo essere vietato per tali ragioni, nelle cucine professionali.

Per tanto è necessario pulirli accuratamente dopo ogni utilizzo, ma senza l’uso di detersivi che altrimenti resterebbero intrappolati nelle cavità del legno e rilasciati negli alimenti durante il loro utilizzo.

I geniali trucchetti della nonna per utensili sempre splendenti e disinfettati come nuovi

L’aceto, un liquido acido ottenuto dalla fermentazione dei batteri di vino, è un rimedio naturale e acquistabile a pochi euro, che si rivela un ottimo alleato per la pulizia della nostra casa. Esso è un potente disinfettante naturale ma anche un validissimo smacchiatore. Infatti ecco il metodo economico e super efficace che in poche mosse igienizza e riporta a nuovo mestoli di legno sporchi e incrostati.

Per un lavaggio accurato invece possiamo decidere di miscelare acqua e bicarbonato con l’aggiunta del succo di limone. Oppure semplicemente possiamo versare il bicarbonato sulla superficie e strofinare mezzo limone su di essa, per poi risciacquare.

Per eliminare gli odori, possiamo optare per una miscela di sale e limone che è particolarmente adatta per eliminare il grasso ostinato ed anche gli odori sgradevoli. Cospargere la superficie con il sale e strofinare su di esso la fetta di limone, procedendo dopo alcuni minuti al lavaggio.

Lucidare gli utensili

Dopo averli accuratamente lavati, eliminati gli odori e i residui di grasso ostinato ed anche igienizzati e disinfettati, non ci resta che passare a lucidarli. Per concludere le nostre operazioni possiamo passare sugli utensili di legno delle gocce di olio di semi lino. Esso ci permetterà di rendere la superficie lucente e di eliminare qualche graffio.

Dunque sono questi i geniali trucchetti della nonna per utensili sempre splendenti e disinfettati come nuovi. Infatti al termine di tutte queste operazioni gli utensili saranno come appena comprati.

