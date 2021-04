Quando si parla di pulizie di casa, di solito ci si riferisce a due categorie di persone.

Quelle che non hanno mai né tempo né voglia di farle, procrastinando all’infinito. E quelle che spazzolano, igienizzano, lavano tutto il giorno, ogni giorno.

In entrambi i casi, come vedremo dopo, il problema sta nel modo in cui pianifichiamo la nostra vita e gestiamo il nostro tempo.

Ma è possibile trovare una via di mezzo? Purtroppo, in pochi conoscono questo metodo infallibile per organizzare le pulizie di casa, senza perdere ulteriore tempo prezioso.

Il tempo è denaro

Fare le pulizie, è un lavoro necessario che va fatto, perché la casa fa presto a sporcarsi e se la trascuriamo diventa ingestibile. Tutto il tempo che si guadagna nel non farle, lo si reinveste dopo, nelle classiche “pulizie profonde” che possono durare interi giorni.

D’altro canto, anche l’ossessione di avere sempre una casa 100% igienizzata può farci perdere molto tempo. E tutto questo a discapito di moltissime altre attività che possiamo svolgere, anche per crescere come persone aldilà della casa.

Come già accennato, il problema è la mancata pianificazione delle attività. Infatti, in pochi conoscono questo metodo infallibile per organizzare le pulizie di casa, senza perdere ulteriore tempo prezioso.

Vediamo nel dettaglio come organizzare le pulizie

Innanzitutto, prepariamo una sorta di tabella di marcia, individuando tutte le attività da fare durante la settimana. Meglio quindi fare questo lavoro durante il sabato, o la domenica.

Per farlo, basterà prendere spunto dal livello di sporco presente nei vari punti della casa. Così possiamo, ad esempio, assegnare 5 gradi di sporcizia:

a) è tutto pulito;

b) la situazione è accettabile;

c) la situazione è da monitorare;

d) bisogna pulire;

e) la situazione è critica.

In base all’urgenza, predisponiamo le attività da fare subito, nei primi giorni della settimana, mentre le altre possiamo gestirle con più tranquillità.

Quindi sarà nostra premura intervenire dove bisogna pulire e monitorare la situazione altrove, aggiornando di volta in volta, il grado di sporcizia.

Quali sono i vantaggi? In primo luogo, possiamo vedere quali parti della casa si sporcano più velocemente nel tempo, così da prevedere piuttosto che subire.

In secondo luogo, pensiamo al tempo che possiamo guadagnare! Sapendo già quello che va fatto, avremo la possibilità di programmare molto più facilmente altre attività parallele.