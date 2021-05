La ruggine è un nemico giurato che colpisce oggetti che si trovano nelle case di tutti noi. Dobbiamo fare attenzione quando abbiamo a che fare con oggetti arrugginiti perché potrebbero macchiare e rovinare del tutto i nostri vestiti. Se ad arrugginirsi sono le nostre chiavi di casa, oltre a rischiare di rovinare la borsa che le contiene, possiamo avere fatica a sbloccare la serratura. Per questo motivo oggi vogliamo spiegare come risolvere il problema. Infatti, bastano 3 soli ingredienti che tutti abbiamo in casa per togliere la ruggine e far tornare le chiavi di casa come nuove. Scopriamo in che modo.

Cos’è la ruggine?

La ruggine è un composto formato da vari ossidi di ferro che si forma su oggetti di ferro e acciaio esposti all’umidità. Essa si presenta di colore rossastro e si forma spontaneamente in seguito a un processo di ossidazione del materiale per via dell’umidità. Prevenire la ruggine è possibile e per farlo dobbiamo fare in modo che le superfici metalliche non entrino in contatto con l’acqua. Per proteggerle possiamo usare una cera o una vernice antiruggine. Se il danno è già fatto però possiamo solo cercare di rimediare, ma in che modo? Dobbiamo sapere che bastano 3 soli ingredienti che tutti abbiamo in casa per togliere la ruggine e far tornare le chiavi di casa come nuove.

Un metodo davvero semplice

Per eliminare la ruggine dalle nostre chiavi, tutto quello che dobbiamo fare è usare 3 ingredienti che tutti abbiamo in casa. Prendiamo un piccolo contenitore e mettiamo al suo interno le nostre chiavi arrugginite. A questo punto aggiungiamo 3 cucchiai di sale e 2 di bicarbonato di sodio. Dopo aver mescolato le due polveri per renderle uniformi nel contenitore, assicuriamoci che le nostre chiavi siano del tutto coperte da sale e bicarbonato. Infine, spremiamo il succo di un limone nel contenitore e lasciamo agire il composto sulle chiavi per almeno 12 ore. Trascorso questo lasso di tempo, puliamo le chiavi con una spugnetta e vedremo che la ruggine sarà solo un lontano ricordo.

