Non tutti sanno cucinare. Le ragioni possono essere le più svariate. Nessuno ce l’ha mai insegnato oppure non avendo una seria necessità non si è avuto mai interesse per questa occupazione. Ma arriva sempre un giorno dove si affaccia il desiderio di sperimentare le proprie abilità. Vediamo come cominciare con il piede giusto ed evitare i 6 errori da non fare mai in cucina e le istruzioni per sorprendenti cuochi provetti, tenendo a mente sempre questo.

Una padella troppo calda può far bruciare gli alimenti che poi non sono buoni e diventano immangiabili. Usare il frullatore alla massima potenza potrebbe rovinare l’impasto che si è appena fatto. Riempire troppo una pentola cambia la cottura dei cibi.

Cominciamo con evitare un coltello sbagliato o un olio troppo caldo per la frittura. Chi si avvicina ai fornelli e sono le prime volte può incorrere nell’errore di sprecare soldi e cibo. Vediamo i passaggi che aiuteranno a non fare cose sbagliate. Se si comincia sapendo cinque cose per cominciare poi sarà solo un gioco sperimentare e di giorno in giorno si diventerà sempre più bravi.

Andiamo a vedere quali errori si possono evitare

L’olio non deve scaldare troppo perché poi si brucia e il suo odore diventa sgradevole. Tenere bassi i fornelli aiuta a tenere sotto controllo la situazione.

Quando si cucina non ci si deve allontanare dai fornelli, quando il cibo si brucia perde tutto il suo sapore.

Non tutti gli alimenti hanno bisogno di essere scongelati prima di cucinarli come le pizze e i sofficini e supplì. Si può passare direttamente alla frittura senza paura di sbagliare e si evita l’attesa e la perdita di tempo.

Usare sempre pentole antiaderenti per evitare che il cibo si attacchi alla pentola. Un altro errore consiste nel cucinare la carne. La carne non va girata spesso ma solo una volta affinché non perda la sua morbidezza.

I pomodori vanno conservati in frigo. Una temperatura troppo bassa li rovina e li rende insapore. Si possono togliere dal frigo venti minuti prima perché possano raggiungere la giusta temperatura.

Riempire fino all’orlo la pentola rischia di rendere il cibo molle creando troppo vapore. Cuocere con la giusta acqua nella pentola.

Il consiglio è di provare a sbizzarrirsi con una bella ricetta da seguire per poi servire a tavola un piatto gustoso, il primo di tanti altri. Ecco quali sono i 6 errori da non fare mai in cucina e le istruzioni per sorprendenti cuochi provetti, tenendo a mente sempre questo.