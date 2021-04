Gustose e irresistibili, dal colore rosso acceso e ricche di proprietà nutritive. Le ciliegie sono un frutto primaverile estivo, che fa molto bene alla nostra salute. Ricco di vitamina A e C, importante per rafforzare le difese immunitarie e donare luminosità alla pelle. Contengono potassio per regolare la pressione arteriosa, acido folico e calcio.

L’azione anti-ossidante e anti-infiammatoria aiuta il nostro organismo a combattere le infiammazioni e tutte le malattie associate. È un frutto diuretico, disintossicante e dalle proprietà depurative e lassative. Aiuta a ridurre il gonfiore addominale e anche ad abbassare il colesterolo.

Tanti benefici in un piccolo frutto.

Ecco svelato il bizzarro e incredibile modo per eliminare il nocciolo da questo golosissimo frutto di stagione

Se abbiamo bisogno di utilizzare le ciliegie intere, ma senza nocciolo, il metodo tradizionale, non fa per noi. Infatti una volta tagliate a metà con il coltello, non sono gradevoli alla vista e non sono adatte per decorare torte o dolci.

È incredibile come con una bacchetta di legno e una bottiglia di plastica si possano eliminare i noccioli da questo golosissimo frutto di stagione.

Per questo metodo muniamoci di bacchette di legno (tipo quelle cinesi) e di una bottiglia di plastica.

Prima di iniziare bisogna lavare, asciugare delicatamente le ciliegie ed eliminare il picciolo. Ora possiamo appoggiare la ciliegia vicino al foro di apertura della bottiglia, con la bacchetta o il bastoncino spingere e fare pressione sul nocciolo affinché cada nella bottiglia.

Ecco svelato, dunque, il bizzarro e incredibile modo per eliminare il nocciolo da questo golosissimo frutto di stagione. Un metodo semplice, veloce, che ci permette di avere delle ciliegie intere ma senza nocciolo.

Altri metodi per snocciolarle

Abbiamo già parlato del classico modo di eliminare il nocciolo tagliando a metà le ciliegie con il coltello. Possiamo anche utilizzare, se ne possediamo uno, lo snocciolatore. Il risultato sarà identico a quello ottenuto con le bacchette e la bottiglia.

Dunque, è incredibile come con una bacchetta di legno e una bottiglia di plastica si possano eliminare i noccioli da questo golosissimo frutto di stagione.