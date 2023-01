Puzza di cucina e di fumo spariscono se usi questo rimedio meglio di aceto e limone

Che tormento il cattivo odore di cucina e di fumo in casa. Eliminali definitivamente con questo facile trucchetto.

L’arrivo del freddo impone, per forza di cose, un assottigliamento delle occasioni in cui apriamo le finestre per far cambiare aria. Questo comporta non poche seccature, specialmente per coloro che non dispongono di grandi spazi in casa. uno su tutti l’inevitabile aumento dell’umidità in casa che potrebbe portare a fenomeni di muffa e aria pesante. Allo stesso modo non potendo aprire le finestre si riscontrano spesso anche difficoltà nell’asciugare i capi stesi. Tuttavia per asciugare rapidamente i panni basta una ingegnosa quanto semplice soluzione. Ma, se c’è un problema che più di tutti ci manda ai matti quando non possiamo aprire le finestre sono gli odori intrappolati in casa.

Qualche goccia e la puzza sparisce

Gli appassionati di cucina sapranno bene quanto un piatto, anche semplice, possa scatenare una vera esplosione di odori per tutta casa. Basti pensare alla cottura di alcune verdure, come cavoli, broccoli o verze o le pietanze che vengono cotte mediante frittura. Stesso discorso, ancora più accentuato, è per i fumatori che, anche se ormai non percepiscono più la puzza, spesso hanno in casa un marcato odore di fumo.

In generale per risolvere problemi di cattivo odore in casa in modo naturale spesso ricorriamo a sostanze acide sgrassanti, come nel caso del limone per eliminare la puzza di pesce.

Purtroppo, però, limone e aceto non possono essere usati dappertutto ma per fortuna le soluzioni naturali a nostra disposizione non mancano.

Puzza di cucina e di fumo spariscono usandone solo qualche goccia

Se in casa spesso percepiamo cattivi odori una delle soluzioni più efficaci per risolvere il problema a sono gli oli essenziali, in particolare quello all’eucalipto.

L’eucalipto ha una potente fragranza balsamica che tende a “mangiare” le molecole odorose lasciate da altri agenti. L’olio essenziale di eucalipto è infatti eccellente contro gli odori più persistenti, come appunto quelli di cucinato o di fumo.

In un piccolo spruzzino sarà sufficiente mettere dell’acqua e una decina di gocce di olio d’eucalipto, miscelare e nebulizzare su tende, divani e vestiti. Basteranno pochi attimi per scoprire che puzza di cucina e di fumo spariscono senza sforzo con questa semplice soluzione.

Trucchi per l’alito dei fumatori

Infine, rimanendo in tema di fumo, non fa certo eccezione di il problema dell’alito di sigaretta. Anche questo inconveniente può essere risolto in modo naturale semplicemente succhiando qualche seme di cardamomo, spezia profumata che ci donerà un alito freschissimo con tanti anti ossidanti.