Una ciotola di frutta in bella vista è in grado di rallegrare qualsiasi cucina. Ma si trasforma in un incubo quando attira i famigerati moscerini. Come allontanarli? Grazie a un rimedio della nonna: basta un tappo di sughero vicino alla frutta per liberarsi di questo fastidioso problema. Scopriamo perché.

Come prevenire un’infestazione di moscerini della frutta

I moscerini che spesso infestano le cucine, noti come moscerini della frutta, rispondono al nome scientifico di drosophila melanogaster. Sono attratti dagli zuccheri e dell’umidità. Ecco perché spesso li si vede svolazzare accanto alla ciotola della frutta. Soprattutto se i frutti sono particolarmente maturi. Ma non solo: i moscerini sono attratti anche da carne in via di decomposizione, spazzatura e bevande alcoliche.

Ecco perché il consiglio per prevenire un’infestazione consiste nel mantenere la cucina pulita. E soprattutto, priva di scarti di cibo. Bisogna buttare spesso la spazzatura, assicurarsi di gettar via il cibo che sta andando a male, non lasciare residui di alimenti nel lavandino, ecc.

Prendere queste precauzioni è importante: infatti, i moscerini della frutta si riproducono davvero velocemente. Basti pensare che la femmina depone addirittura 500 uova alla volta. Queste diventeranno larve nel giro di 30 ore. Insomma, ci si può ritrovare a dover affrontare una vera e propria infestazione. Fortunatamente i moscerini della frutta non mordono, ma possono contaminare il cibo con batteri.

Che fare, allora, se i moscerini continuano a svolazzare accanto alla ciotola della frutta? Fortunatamente, un rimedio della nonna ci viene in aiuto. Basta un tappo di sughero vicino alla frutta per liberarsi di questo fastidioso problema. Ecco come funziona il trucchetto naturale.

Sbarazzarsi dei moscerini grazie al rimedio della nonna

Buttare i tappi di sughero è un peccato: possono essere riutilizzati per molte idee creative. A queste, si aggiunge un rimedio della nonna davvero geniale. Infatti, i tappi di sughero sono un repellente perfetto contro i moscerini della frutta.

Il motivo è semplice: il sughero è in grado di assorbire l’umidità emessa dalla frutta matura. Gli insetti saranno così meno attratti dalla stessa. Ma non è tutto qui: il sughero emette anche un aroma che allontana gli insetti.

Come procedere per provare questo trucchetto? Basta conservare i tappi delle bottiglie di vino! Attenzione, però: questi devono essere fatti al 100% di sughero naturale.

Non vanno bene, dunque, i tappi in materiale sintetico.

I tappi di sughero devono essere lavati e asciugati accuratamente. Dopodiché, basta sistemarli nella ciotola della frutta. O ovunque si conservino frutti e ortaggi.

E se non si avessero a disposizione abbastanza tappi? In questo caso, si può optare per l’acquisto di un contenitore per la frutta fatto di sughero! Usare i tappi del vino, però, ha un valore aggiunto: si riutilizza un oggetto che andrebbe gettato al posto che comprarne uno nuovo. Così, ci si occupa non solo della pulizia della propria cucina. Ma anche dell’ambiente!

Insomma, mai più moscerini in cucina. Basta un tappo di sughero vicino alla frutta per liberarsi di questo fastidioso problema!

