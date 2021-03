Ci sono molti miti e leggende che riguardano gli oggetti e i doni. Come raccontato in altri articoli di ProiezionidiBorsa, spesso questi ci dicono cosa non bisogna mai regalare. Raramente invece troviamo storie riguardanti oggetti che non si possono comprare per se stessi. Esiste però una curiosa eccezione a cui molti ancora oggi credono. Quindi attenzione, comprare questo oggetto porta sfortuna ed è solo possibile farselo regalare secondo la leggenda.

Un oggetto molto importante

Questa credenza ha a che fare con un oggetto molto importante per chi lo possiede. Sembra quindi ancora più strano che non lo si possa acquistare per sé. Parliamo infatti del mazzo dei tarocchi. Secondo la leggenda, infatti, bisogna ricevere in dono il primo mazzo di cui si entra in possesso. In caso contrario le letture fatte con le carte potrebbero essere errate.

Altri credono inoltre che ogni mazzo debba essere regalato. Ancora oggi, inoltre, molti credono proprio a questa leggenda. Secondo tanti, infatti, i mazzi che hanno ricevuto in dono sono quelli con cui si trovano meglio. Ma qual è stata l’origine di questa leggenda?

Un’origine avvolta nel mistero

Non è chiaro dove sia nata questa tradizione. Secondo alcuni ha avuto origine tra le cartomanti. Non volendo avere molti concorrenti le cartomanti misero in giro questa diceria. In questo modo chiunque volesse iniziare a leggere i tarocchi doveva aspettare di riceverli in dono. Si pensa anche che ci sia un legame con la natura iniziatica della lettura dei tarocchi. Riceverli in dono significava quindi entrare a far parte di un gruppo o una comunità.

Secondo altri ancora, tutto sta nel prezzo dei tarocchi nel passato. Spesso le carte erano infatti molto preziose e dipinte a mano e quindi troppo costose per molti strati della popolazione. I più potevano quindi possederle sono se le ricevevano in dono da qualcuno più ricco. Ecco perché fare attenzione, comprare questo oggetto porta sfortuna ed è solo possibile farselo regalare secondo la leggenda. I meno creduloni però possono stare tranquilli e acquistare il loro mazzo di tarocchi senza problemi!