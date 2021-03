Che sia nuova o vecchia la lavatrice potrebbe puzzare lo stesso di muffa. Abbiamo provato veramente di tutto, ma l’odore sgradevole è ancora lì. Bicarbonato, aceto e detergenti, ma nulla da fare. Questo perché non abbiamo ancora provato un super ingrediente segreto. Infatti basta un lavaggio con questo prodotto per dire addio alla muffa in lavatrice

Anche la lavatrice nuova potrebbe puzzare

Solitamente si pensa che la lavatrice che puzza sia quella vecchia. Ma non è assolutamente così. Anche la lavatrice nuova potrebbe puzzare dopo due lavaggi. I motivi per cui questo elettrodomestico puzza sono molti. Tra cui la durezza dell’acqua, la quantità di detersivo che si usa e se l’acqua scarica bene oppure no. Tutta l’acqua che rimane nel cestello creerà muffa. Anche quella che si infila nella cerniera di gomma. Ma per fortuna basta un lavaggio con questo prodotto per dire addio alla muffa in lavatrice.

L’acido citrico ci salverà

Sì, proprio così. L’acido citrico ci salverà. Salverà noi, ma anche la nostra lavatrice dalla puzza di muffa. Questo prodotto è fantastico per detergere la lavatrice e farla brillare. Infatti basterà usare l’acido citrico in polvere per ottenere la lavatrice dei sogni. Versare due cucchiai pieni di acido nella vaschetta dove si mette solitamente il detersivo e far andare il lavaggio. Ovviamente è un lavaggio vuoto senza capi.

L’acido praticamente andrà a disincrostare la resistenza, pulirà il cestello e rimuoverà la puzza di muffa. Dato che si potrebbero trovare dei residui di prodotto nella lavatrice conviene fare il lavaggio con i capi subito dopo. Quindi fare il lavaggio a vuoto e poi quello con il detersivo e i capi.

Ogni quanto fare questo trattamento?

È importante sapere quale tipo di acqua si usa per lavatrice. Se si usa l’acqua dolce si può fare una volta ogni 3 mesi. Se si usa la media una volta ogni due mesi. Infine se si usa quella dura una volta al mese.

