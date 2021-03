Perché bisogna sbarazzarsi al più presto dei deodoranti per ottenere un’eccellente aria di casa

Profumano la casa, ma sono molto pericolosi salute. Sono i deodoranti per ambienti. Quelli a cui spesso si ricorre per ottenere una casa fresca e profumata. Una casa così è il sogno di tutti. Peccato che non tutti conoscano le gravi conseguenze che questi prodotti possono causare alla salute.

Sotto il buonissimo profumo che diffondono in casa, nascondono componenti nocivi e pericolosi. Vediamo perché bisogna sbarazzarsi al più presto dei deodoranti per ambienti per ottenere un’eccellente aria di casa.

La salute prima di tutto

Le pulizie non sempre bastano ad ottenere un perfetto profumo di pulito in casa. Per questo motivo, talvolta, si ricorre ai deodoranti per ambienti. E ciò allo scopo di raggiungere forzosamente quella perfetta fragranza che tanto si desidera.

Il rischio, però, è di diffondere per casa sostanze cancerogene e allergeni che possono causare problemi di salute. Anche gravi.

Non solo l’inquinamento atmosferico provoca danni. Si pensa ai gas di scarico e alle emissioni delle aziende come unico pericolo per la salute, quando, a volte, il pericolo lo portiamo da soli in casa nostra.

Altroconsumo ha condotto test su deodoranti per ambienti, diffusori e candele. E il risultato è preoccupante.

Soggetti allergici, asmatici e bambini i più colpiti

Prodotti come gli incensi rilasciano nell’aria sostante tossiche e addirittura cancerogene. Quali benzene e formaldeide.

I deodoranti per ambienti sono tra i più pericolosi. Diffondono nell’aria allergeni e componenti cancerogeni.

Mentre i prodotti spray emettono composti organici volatili. Noti con l’acronimo COV. Questi includono polveri sottili (come quelle presenti nell’inquinamento atmosferico, e possono provocare malattie cardiache e polmonari), allergeni, sostanze irritanti, come l’acetaldeide (dannosa per la pelle), e sostanze cancerogene come formaldeide e benzene.

Le soluzioni alternative e più salutari

Abbiamo capito perché bisogna sbarazzarsi al più presto dei deodoranti per ottenere un’eccellente aria di casa. Questi prodotti chimici sono altamente dannosi per la salute.

Essere consapevoli di questo è una grande arma di autodifesa. Per se stessi e per i propri cari. La soluzione è evitarne del tutto l’utilizzo.

Profumare casa con prodotti naturali si può e deve essere una scelta consapevole. Ecco alcuni consigli per ottenere una casa profumata in modo naturale e salutare.