Molto frequentemente sulle pagine di ProiezionidiBorsa sono stati condivise le novità uscite sulle piattaforme streaming.

In questo caso, invece, si tratterà di un film più recente sceneggiato da una delle autrici più famose del mondo, J.K. Rowling. Si tratta dello spin off della saga di Harry Potter: “Animali fantastici – I crimini di Grindelwald”.

Dal momento che è stato messo a disposizione pochi giorni fa sulla piattaforma Netflix il Lettore potrà sfruttare il tempo passato in casa per guardarlo. Infatti, è finalmente su Netflix un film da vedere e rivedere più volte.

Trasmesso nelle sale nel 2018 è il sequel del fortunato film “Animali fantastici e dove trovarli”. Uscito esattamente due anni prima. Diretto da David Yates sulla sceneggiatura di J.K. Rowling il film riporta lo spettatore negli anni Venti del novecento. Finalmente su Netflix un film da vedere e rivedere più volte.

Trama

Dopo la fuga dalla detenzione, il potente mago Grindelwald, cattivo con manie di grandezza, interpretato da Jonny Depp, comincia a radunare seguaci.

Si tratta di soggetti che lo aiuteranno a raggiungere i suoi oscuri piani a discapito dei babbani. Grindelwald si mette subito alla ricerca di Creadence che era miracolosamente sfuggito alla morte. Sulle tracce di questo si trova anche Newt Scamander. Ma per conto di un giovane Albus Silente interpretato da un perfetto Jude Law.

In “Animali fantastici e dove trovarli” si era cercato di dare vita a una saga quasi indipendente rispetto a quella di Harry Potter. In questo secondo, film, invece si cambia. E i legami con il mondo di Hogwarts si fanno decisamente evidenti.

Infatti, oltre all’ingresso di Silente, si possono notare continui collegamenti con l’universo potteriano.

Dall’ambientazione nel castello di Hogwarts alla colonna sonora. Fino all’apparizione di una giovane Minerva McGranitt. Molto viene dato per scontato. E, per questo motivo, lo spettatore non avvezzo al mondo potteriano si potrebbe trovare un po’ spaesato.

Abbandonati i toni fiabeschi del primo film, in questo le atmosfere sono cupe. E il mistero incombe come la minaccia per il ritorno di Grindelwald.

La critica più diffusa sottolinea come il film tenda a risultare eccessivamente intricato. Non basarsi su un vero e proprio libro, sicuramente, complica le cose. E anche per lo spettatore risulta più complesso orientarsi tra i diversi colpi di scena.

Gli appassionati di Harry Potter noteranno in questo film la mano di J.K. Rowling che, infatti, come detto in precedenza, ne cura la sceneggiatura.

Una grande capacità a creare attesa e spargere indizi ovunque per aumentare la curiosità dello spettatore.

Nel complesso è un film che merita di essere visto e rivisto più volte, nonostante le imperfezioni.