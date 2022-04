Si avvicina la Pasqua e soprattutto chi ha bambini in famiglia sta pensando a come decorare la casa. Fino a qualche tempo fa non si usava, ad esempio, preparare l’albero di Pasqua ma ora è divenuta una tradizione irrinunciabile. Da sempre, però, si decorano le uova che sono simbolo della rinascita e della vita che celebriamo con la Pasqua.

Basta un ingrediente che tutti abbiamo in cucina e una bottiglia vuota di plastica per sbiancare e svuotare le uova da usare come decorazioni per Pasqua

Le uova vengono dipinte con tempere, acquerelli e decorate in molti modi diversi. Guai a sciupare il contenuto perché buonissimo e preziosissimo dal punto di vista nutrizionale. In questo articolo impareremo come svuotare l’uovo, senza rompere il guscio. Inoltre potrebbero servirci anche delle uova bianche da colorare e di seguito conoscere passo a passo come fare.

Come svuotarle senza rompere il guscio

Per prima cosa prendiamo l’uovo e scaldiamolo leggermente ad esempio con l’asciugacapelli. Ora andrà ben ben shackerato per rompere la pellicola dove è racchiuso il tuorlo. Con una semplice puntina per bacheche faremo due fori nel guscio uno in corrispondenza della punta e l’altro esattamente all’opposto nella parte sottostante. Posizioniamo una vaschetta di alluminio o un altro contenitore sotto all’uovo per raccogliere il contenuto che cadrà. Prendiamo, quindi, una bottiglia vuota di plastica rigida come quelle del sapone dei piatti e poniamo il collo della bottiglia sopra al buco della punta. Ora non ci resta che schiacciarla ripetutamente nel centro.

L’aria così soffiata dentro l’uovo farà uscire albume e tuorlo dal buco sottostante. Non dobbiamo demordere se non si riesce da subito. Potremmo aver necessità di ripetere l’operazione più volte. Questo è, infatti il procedimento più difficile ma potranno eseguirlo anche i bambini. Naturalmente il foro va eseguito da un adulto.

L’altro metodo è quello che prevede l’utilizzo di una siringa sterile. Basterà riempirla di aria e soffiarla all’interno dell’uovo, ripetendo l’operazione fino a quando l’uovo non risulterà vuoto. Inoltre per allargare leggermente il foro di uscita potremmo utilizzare uno stecchino da spiedo.

Come fare diventare bianche le uova

Sbiancare le uova è davvero semplice e ci servirà solamente un ingrediente che tutti abbiamo in cucina: l’aceto di vino bianco. Vediamo come procedere. Riempiamo una pentola con metà di acqua e metà di aceto e portiamo a bollore, dopo aver adagiato le uova. Lasciamo cuocere fino a quando non si formerà una schiumetta marrone in superficie. In questo momento togliamo dal fuoco e mettiamo sotto l’acqua corrente fredda. Con una spugnetta per i piatti, strofiniamo un uovo alla volta e il gioco è fatto.

A questo punto non dobbiamo fare altro che dilettarci con le nostre decorazioni a tempera, acquarelli o altro.

Quindi, basta un ingrediente che tutti abbiamo in cucina per preparare uova bianche pronte per essere dipinte.

