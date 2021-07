Prendersi cura di sé è fondamentale per ogni persona, di qualsiasi età.

Non solo per esigenze estetiche ma anche per regalarsi una coccola meritata dopo tutte le fatiche della settimana.

Spesso, però, i pacchetti offerti dalle spa sono molto costosi e non è detto che soddisfino le esigenze personali.

Come fare a ovviare questo problema?

Con questi semplici consigli tutti si concederanno un week end di relax nella magnifica spa di casa propria.

Il primo consiglio è quello di creare la giusta atmosfera. Come?

Ognuno scelga la propria canzone preferita, indossi ciò che lo fa stare meglio e metta qualche goccia di olio essenziale di lavanda nel diffusore.

Basta, infatti, qualche respirazione profonda per ottenere un meraviglioso senso di relax che permette di godere appieno del momento.

Dopo essersi rilassati è bene iniziare con una bella sauna al viso.

Se si è in possesso della macchinetta ottimo, se no si può facilmente ovviare con una pentola!

Basta portare ad ebollizione acqua con sale e qualche goccia di tea tree oil (nel caso in cui si voglia purificare la pelle).

Successivamente è bene procedere con uno scrub, non troppo aggressivo.

Si possono usare i diversi prodotti in commercio, oppure creare un facile scrub con qualche goccia di olio e sale fino.

Lo scrub è bene farlo su tutto il corpo, per stimolare ovunque il rinnovamento cellulare.

A questo punto si è pronti per una bella maschera. La pelle pulita e detersa, infatti, potrà beneficiare appieno degli attivi della maschera che si fa.

Il consiglio è di applicare il prodotto e di sedersi, o meglio coricarsi. L’effetto beauty non cambierà molto ma aumenterà sicuramente il relax.

Per il corpo, invece, è ottimo proseguire con un fango al posto della maschera. Gli attivi, dopo lo scrub, verranno meglio assorbiti e si avranno più risultati.

Successivamente si può concludere con un ottimo olio corpo o crema corpo.