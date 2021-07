Cresciamo sentendo ripetere dai nostri genitori, o comunque dalle persone più grandi di noi, quanto sia importante mangiare ogni giorno frutta e verdura. Diventa una concezione così scontata che, a volte, non ci soffermiamo a pensare veramente al perché questi alimenti siano considerati così tanto salutari. Durante l’adolescenza e la giovane età di certo non ci interessa più di tanto. Arriva poi, però, un momento in cui, giustamente, ci rendiamo conto di come sia importante conoscere questi benefici.

Piccoli ma grandi

Effettivamente, con gli anni che passano non possiamo far altro che trovarci d’accordo con chi lodava la frutta e la verdura. Questi alimenti si presentano a tutti gli effetti come una risorsa infinita di vantaggi, da cui il nostro corpo non può far altro che continuare ad attingere. Ciò che è interessante sta nel fatto che non sono solo i frutti più conosciuti e amati ad essere benefici. Ce ne sono infatti tanti altri, anche piuttosto piccoli nelle loro dimensioni, che si rivelano in realtà degli enormi bacini di vantaggi per il corpo e l’organismo. Oggi ne scopriamo uno in particolare.

Straordinari benefici grazie alla vitamina C in questo frutto utilissimo anche contro l’iperglicemia

Qualche tempo fa abbiamo visto come la vitamina b3 contenuta in determinati frutti avesse degli effetti importati e salutari sul nostro corpo. Lasciamo qui l’articolo per chi volesse approfondire. Oggi vogliamo continuare su questo filone, presentando un frutto di bosco delizioso che, grazie ad un’altra vitamina, presenta dei vantaggi non indifferenti. Vediamo di che si tratta.

Ecco, infatti, quali sono gli straordinari benefici grazie alla vitamina c in questo frutto utilissimo anche contro l’iperglicemia. Stiamo parlando dei gustosissimi lamponi. Difatti, questi frutti hanno in struttura diverse componenti, tra le quali, appunto, una massiccia presenza di vitamina C. Come sappiamo, questa vitamina ha forti poteri antiossidanti e, addirittura, antitumorali. Quindi, mangiando lamponi, possiamo fare il carico di questa preziosissima vitamina.

Questo delizioso frutto, inoltre, presenta un indice glicemico pari a 25 che, nella classifica dei vari alimenti, si attesta come basso. Quindi potrebbe essere una scelta ideale anche per chi soffre di iperglicemia e, quindi, di valori alti di glicemia nel sangue. Come sempre in questi casi, raccomandiamo fortemente di consultare il proprio medico curante e di concordare con quest’ultimo in che modo e con che frequenza inserire questo frutto nella dieta.