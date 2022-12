Con due mesi fantastici il titolo LUVE riesce a ribaltare l’andamento del 2022 e, dopo avere segnato i massimi storici, potrebbe chiudere per il quarto anno consecutivo al rialzo. Tuttavia, per queste azioni il rialzo potrebbe essere a rischio.

Quanto vale un titolo che ha aggiornato i suoi massimi storici?

Solo un mese fa avevamo ribadito come il titolo LUVE fosse impostato al rialzo e ci fosse ancora molto spazio per crescere. In questo senso i risultati dei primi nove mesi del 2022 avevano dato una grossa mano. hanno visto una crescita del 150% dell’utile (passato da 18,2 milioni di euro a 45,5 milioni di euro) hanno avuto un ottimo impatto e potrebbero essere collegati al boom del settore dell’edilizia causato dal super Bonus. Per chi fosse interessato ricordiamo le ultime novità riguardanti i bonus edilizi: il Superbonus 110% è pronto a risorgere con proroghe Cilas e aumento numero cessione dei crediti.

In questa corsa al rialzo, che ha portato a nuovi massimi storici, il titolo è stato favorito anche da un altro aspetto. Il gruppo è poco sensibile alle conseguenze del conflitto tra Russia e Ucraina, area a cui è esposto per il 4,2% circa in termini di fatturato e per il 3,1% in termini di portafoglio ordini.

Dal punto di vista dei fondamentali notiamo come il titolo sia fortemente sottovalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato. Possiamo dire, stando a quanto riportato sulle riviste specializzate, che la sottovalutazione è superiore al 50%.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione di circa il 20%.

Per queste azioni il rialzo potrebbe essere a rischio: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo LUVE (MILLUVE) ha chiuso la seduta del 21 dicembre in rialzo dell’1,56% rispetto alla seduta precedente, a quota 26,10 euro.

Il rialzo in corso, individuato attraverso l’incrocio rialzista delle medie, è il più lungo della storia del titolo e ha eguagliato il record precedente stabilito nella seconda metà del 2021. Le azioni LUVE, quindi, sono molto forti, ma non bisogna mai abbassare la guardia. Come si vede dal grafico, infatti, le due medie si stanno avvicinando e potrebbero presto portare a un incrocio ribassista. Se questo, poi, dovesse portare a un ribasso è un’altra storia. Nel peggiore dei casi potrebbe iniziare una fase laterale con la possibilità che possano scattare continui falsi segnali. Prestare, quindi, molta attenzione.