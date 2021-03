Con la speranza che tutto proceda per il meglio, tra pochi mesi dovremmo poter lasciarci alle spalle, almeno in parte, tutte le restrizioni che ci hanno accompagnato in quest’ultimo anno. Ciò vuol dire, tra le altre cose, che si potrà nuovamente invitare a casa i propri amici e passare con loro una serata in compagnia. Proprio per questo un buon consiglio sarebbe quello di sfruttare questo tempo di isolamento rimasto per rendere la propria casa il più accogliente possibile. Facendolo infatti ritroveremo anche la speranza che, tra poco, ci riprenderemo in mano la nostra vita.

I nemici del pulito

Per mettere in ordine l’appartamento dobbiamo fare i conti con quelli che possiamo definire, a tutti gli effetti, i nemici del pulito. Ci riferiamo ovviamente a tutti quei fenomeni responsabili di incrostazioni, sporcizia, e chi più ne ha più ne metta. Oggi vogliamo soffermarci su uno in particolare, che in questi giorni sta facendo impazzire moltissime persone. E di come, soprattutto, sia possibile liberarsene utilizzando uno strumento che, solitamente, viene usato per tutti altri scopi. Infatti in pochissimi sanno che questa bevanda è tutto ciò che serve per eliminare il calcare in casa.

La vodka

Abbiamo già avuto l’occasione di parlare del calcare e di come, per rimuoverlo, ci potessimo servire di un oggetto alquanto interessante. Consigliamo di cliccare qui per chi volesse scoprirne di più. Allacciandoci a questo oggi vogliamo svelare un altro rimedio anti calcare che, per certi versi, risulta ancora più particolare. Vediamo perché. Infatti in pochissimi sanno che questa bevanda è tutto ciò che serve per eliminare il calcare in casa.

Per molti potrebbe essere una sorpresa ma la vodka, oltre che ad essere un diffusissimo superalcolico consumato nei bar di tutto il mondo, è un ottimo rimedio contro le incrostazioni. Grazie infatti alla sua struttura chimica questa bevanda presenta delle proprietà antibatteriche importanti, in grado di sgrassare e scrostare molte superfici. Con l’aiuto di un panno dunque applichiamo la vodka sui lavelli, sulle pareti della doccia, e su tutti quei posti interessati dalla formazione di calcare. Rimarremo assolutamente stupiti dall’efficacia e non potremo far a meno di continuare ad utilizzarla per le pulizie. Provare per credere.